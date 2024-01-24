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50年最少… 大湖區元旦湖面結冰率 僅0.35%

編譯潘勛／綜合報導
專家表示，受地球暖化影響，大湖區結冰量將持續減少。(美聯社檔案照)
專家表示，受地球暖化影響，大湖區結冰量將持續減少。(美聯社檔案照)

官方數據指出，大湖區2024年元旦湖面的覆冰量是至少過去50年以來最少，一路下來，這個冬天的覆冰量將低於年平均值；專家表示，過去50年結冰量減少，今年也一樣，部分原因都在人類引發的氣候變遷

華盛頓郵報報導，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)大湖區環境研究實驗室(GLERL)物理學者凱斯樂(James Kessler)表示，目前數值很極端，雖說冬季剛開始，年與年同比有變數，但平均而言，大湖區覆冰量減少，冬季也縮短。

GLERL數據指出，今年1月1日，大湖區湖面結冰比率只有0.35%，比起往常冬季這個時候的平均約9%來得少。2023年元旦湖面結冰比率為4%以上，2022年元旦則為2.35%。

凱斯樂提醒，雖說1日結冰那麼少令人稱奇，但是單日數值低，統計方面不像一個月數值那麼顯著。他指出大湖區湖面結冰最多，通常發生在2到3月，而1月冬季才開始。2023年2月中旬，大湖區的覆冰量也創史上新低。

只是，隨著地球繼續暖化，結冰量估計仍要下降，對產業及環境帶來影響。

凱斯樂指出，湖面結冰量多，可以保護湖岸不被高水位沖垮，避免大水泛濫破壞湖岸。一些微生物要靠結冰來當庇護地，而孵化及產卵。湖冰覆蓋減少，湖水沒結冰，會導致更劇烈的冰雪風暴。

大湖區結冰減少，也影響產值數十億的商業運輸，冰量減少，運輸季變長，業者受益，但觀光活動減少，影響到湖畔城鎮，他們要靠冰上釣魚比賽，或者結冰湖面辦冰上曲棍球賽來吸引觀光客。

「北美結冰局」(North American Ice Service)去年12月便預測，五大湖這個冬季湖冰覆蓋會低於平均值；12月的氣溫便高出平均值，按估計1月氣溫也差不多，會高於正常。

NOAA報告指出，1973到2017年間，大湖區平均湖面結冰量減少約七成，但凱斯樂指出，這個統計數據只怕會誤導人，原因在測量的是百分比變化，而非冰覆的百分點差異。統計下來，大湖區結冰季也減少達46天。湖面至少5%結冰的日子，便列入結冰季。

觀光 氣候變遷 釣魚

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