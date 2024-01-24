氮含量未減…肥料「悶死」河川 墨西哥灣成生態死區

環保署最新評估報告顯示，全國的河流持續受到營養物質的汙染。圖為密西西比河畔的農業區。(美聯社)

根據聯邦環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)近期發布的一份評估報告，全國的河流仍受到營養物質的汙染，這些營養物質不僅汙染了飲用水，還在墨西哥 灣形成巨大的水生生態死區(dead zones)。

這一棘手的問題主要集中在排放至密西西比河的農業區，該流域超過半數的河流與溪流的氮、磷狀況不佳，氮、磷來自排入水道的肥料；數十年來，聯邦與州政府官員努力控制農場逕流，這通常是不受聯邦監管的最大營養物質汙染來源。

隨著氣候變遷 帶來更猛烈的風暴，中西部及南部地區降雨增加，這一問題預計只會變得更難掌控。

保育團體American Rivers的河流修復主任奧莉維亞·多羅西(Olivia Dorothy)指出：「令人擔憂的是，我們顯然沒有達到我們為自己設立的目標。」

EPA的評估報告根據2018、2019 年收集的樣本，專家可透過報告比較前幾輪取樣的河流狀況，但使用的取樣地點不同。該機構需要數年的時間匯編結果並發布報告，這是對全國河流與溪流健康最全面的評估報告，報告顯示磷含量略有下降，氮含量幾乎保持不變。

在所有河流中，約半數河流段的蝸牛、蠕蟲、甲蟲與其他底棲物種的生存條件差，這些物種是河流生物健康的重要指標，根據物種多樣性，約三分之一的河流被評為魚類的生存條件差。

EPA分水嶺修復、評估與保護分部主任沃爾(Tom Wall)指出：「控制汙染是一項艱鉅的工作，儘管我們的水道面臨巨大的壓力，但情況並沒有惡化，我們希望看到更多進展。」

當營養物汙染流入墨西哥灣時，會促進消耗氧氣的細菌生長，形成所謂的「死區」，在這一廣闊的區域內，海洋生物難以或根本無法在此生存，其面積大小範圍可能相當於羅德島州、新澤西州 。