拜登捍衛墮胎權 擴大相關醫療

羅訴韋德案判決屆滿51周年，拜登政府藉此機會宣布新措施，擴大醫療院所提供避孕、墮胎藥物的管道以及進行緊急墮胎醫療服務，當患者命危、急需「穩定病情醫療」時，授權醫生進行墮胎手術。(路透)

本月22日羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決屆滿51周年，拜登 政府藉此機會宣布新措施，擴大醫療院所提供避孕、墮胎 藥物的管道以及進行緊急墮胎醫療服務，也是最高法院2022年6月裁定終止聯邦對墮胎權保護以來，拜登政府捍衛墮胎權最新的反制行動。

美國廣播公司新聞網(ABC News)23日報導，拜登預計在「生殖醫療保健特別工作小組」(Task Force for Reproductive Healthcare Access)會議上，正式對外宣布。

新措施為了方便女性取得避孕藥物，將公布聯邦新指南，制定「明確標準」，並根據「可負擔醫療法」(Affordable Care Act)免費提供食品藥物管理局(FDA)核准的避孕藥。

衛生部(HHS)部長貝西拉(Xavier Becerra)22日發表公開信，呼籲醫療保險 相關業者配合，提供投保人所需避孕藥物。

同時聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)也將為保險公司提供新指南，確保聯邦政府員工、退休員工和家庭成員取得避孕藥物的保障。

HHS還宣布要提高大眾對「緊急醫療事故處理和勞動法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA)的認知與理解；HHS在2022年7月發布指南，引用1986年通過的EMTALA，當患者命危、急需「穩定病情醫療」(stabilizing medical treatment)時，授權醫生進行墮胎手術，即使禁止墮胎手術的州也比照辦理。

另外針對2000年上市的口服墮胎藥美服培酮(mifepristone)，聯邦最高法院將是否全國禁用的爭議，做出裁決，白宮表示，FDA和聯邦司法部將全力捍衛美服培酮的使用。

拜登22日公布聲明表示：「儘管從俄亥俄到肯塔基，從密西根到堪薩斯，甚至加州，竭盡全力反對生育限制令，但共和黨人仍不斷在全國推動墮胎禁令並破壞規定。」