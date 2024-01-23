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疫情、通膨推升 Z世代打工人數大增

編譯廖振堯／綜合22日電
青少年打工人數創下1970年代以來最高點；由於勞動市場人力缺乏，許多州都放寬青少年打工限制，愛阿華州、西維吉尼亞州最近就修法允許16歲少年從事酒精飲料販售服務。(美聯社)
青少年打工人數創下1970年代以來最高點；由於勞動市場人力缺乏，許多州都放寬青少年打工限制，愛阿華州、西維吉尼亞州最近就修法允許16歲少年從事酒精飲料販售服務。(美聯社)

勞工部公布數據顯示，去年16至19歲人口中有37%已在打工或正在尋找機會，這是2009年以來最高比率；與疫情爆發前相比，現在的打工青年至少增加了25萬人。

1970年代末期有近6成的青少年在打工，但之後隨著高中輟學率降低、青年轉向更高技能的工作，導致打工族連年減少。但新冠疫情暫時改變了這個趨勢，重新開放後企業需要迅速招募人手，滿足大量外出用餐、購物和旅行的顧客。

華盛頓郵報報導，受訪的高中生列舉許多打工原因，包括追求經濟獨立、嘗試新事物；通膨也是主因之一，低收入家庭學生表示可以為父母助一臂之力，經濟較寬裕的學生也需要打工來支付汽油錢或旅行費用。

此外，全國各地的雇主紛紛提高起薪招募人手，亞特蘭大聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)分析去年16歲至24歲的薪資增幅最大，達9.8%，幾乎是其他年齡層的兩倍增幅。

最後則是高中生歷經幾個月的線上教學後，輔導員表示許多人渴望回到「現實世界」。剛好就業市場亟需員工，16至19歲族群的失業率因此降至70年來的最低點。

服務業的人力需求尤其緊張，因此許多雇主表示越來越願意遷就高中生考試、課外活動等行程。

一些州採取措施放寬青少年打工限制，也助長了此一趨勢。根據智庫「經濟政策研究所」(Economic Policy Institute)報告，愛阿華州、西維吉尼亞州最近修法允許16歲少年提供酒精飲料，其他州甚至取消14歲、15歲打工保護，如阿肯色州青年不再需要父母批准才能打工，而新澤西州最近允許未成年人可連續工作六小時。

儘管青少年打工可能會影響學業和睡眠，仍有大量證據表明高中生和社區都能從暑期打工或一般打工受益。許多地方政府已投入數以百萬元計的新冠復甦相關經費，以支持夏季青少年就業計畫，賺錢的同時也希望降低犯罪率、解決心理健康問題。

西維吉尼亞州 就業 疫情

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