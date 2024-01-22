美軍2海豹成員亞丁灣失蹤 10天搜救未果被列「死亡」

美軍今天表示，2名海軍海豹成員本月稍早在亞丁灣突襲一艘載有伊朗製武器船隻時失蹤，經全面搜尋仍未找到下落，已將他們的狀態改為死亡。圖為載有伊朗製造的飛彈零件的船隻，駛往阿拉伯海的葉門胡塞武裝。（美聯社）

美軍今天表示，2名海軍海豹成員本月稍早在亞丁灣（Gulf of Aden）突襲一艘載有伊朗 製武器船隻時失蹤，經全面搜尋仍未找到下落，已將他們的狀態改為死亡。

路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）透過聲明表示，為了找尋這2名失蹤人員，美國、西班牙及日本聯手進行海上搜救，搜尋範圍超過2萬1000平方英里（約5萬4389平方公里）。

法新社報導，這2名海軍海豹部隊（Navy SEALs）成員在執行扣押伊朗擬供應給葉門叛軍「青年運動」（Huthi）的武器任務時失蹤，經過10天搜尋仍未找到下落。

美軍中央司令部先前表示，這2名海豹成員被通報為海上失蹤。他們參與了1月11日的行動，當時執行這項特別行動的人員登上一艘位於索馬利亞外海的「非法」帆船，扣押伊朗製造的飛彈零組件。

中央司令部聲明指出，這2名海豹成員的狀態已被改為死亡。針對這2人的搜救行動已結束，「我們現在正執行打撈行動」。

另外，中央司令部說，這是自從青年運動2023年11月開始攻擊商船後，「首批遭扣押的致命性、由伊朗供應給青年運動的先進傳統武器」。

青年運動去年11月開始以行經紅海的船隻為攻擊目標，並聲稱這些攻擊是了聲援加薩 的巴勒斯坦 人。統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列，引發雙方交戰至今。

美國及英國本月稍早對數十個叛軍目標進行攻擊，華府也表示，美軍已擊中一些準備發射並對民用、軍用船隻造成威脅的飛彈。

但青年運動未被嚇阻，仍持續對船隻發動攻擊。

全球約12%的貿易通常都經過曼德海峽（Bab al-Mandeb Strait），這是位於葉門西南邊及吉布地之間的紅海入口處。但叛軍的攻擊已造成大量船隻多走數千英里，繞道非洲。