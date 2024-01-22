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辣妹還在過招 周末票房1170萬元

編譯徐薏茹／綜合21日電
電影新版「辣妹過招」劇照，本片上周以1170萬元票房再度蟬聯票房冠軍。(美聯社)
電影新版「辣妹過招」劇照，本片上周以1170萬元票房再度蟬聯票房冠軍。(美聯社)

新版「辣妹過招」(Mean Girls)以1170萬元票房再度蟬聯票房冠軍。在缺乏新片的情況下，「辣妹過招」上映兩周的總票房突破5000萬元，國際票房達1620萬元，到目前為止，新版票房已超過2004年原版「辣妹過招」。

即使是在電影淡季的1月，上周的觀眾人潮稀少，可選擇的電影不多，根據Comscore統計，前十名電影的票房合計僅5130萬元。

下周推出的電影同樣寥寥無幾，這可能是2024年好萊塢受挫趨勢的開端，去年由於罷工導致電影製作延誤，今年的電影排程出現明顯的漏洞。

傑森史塔森(Jason Statham)主演的「蜂刑者」(The Beekeeper)上周持續排名第二，該片上映第二周的票房為850萬元，總票房達3110萬元；提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的「旺卡」(Wonka)上映六周仍受歡迎，票房排名第三，國內總票房已累計1億8720萬元。

索尼影業的浪漫喜劇電影「愛愛愛上你」(Anyone But You)也持續增長，該片上映第五周，全球票房突破1億元，成為自2016年以來，繼「BJ有喜」(Bridget Jones’s Baby)之後，票房收入最高的R級浪漫喜劇片；「愛愛愛上你」的國內票房以540萬元排名第四。

艾娃·杜威納(Ava DuVernay)執導的傳記劇情片「美國不平等的根源」(Origin)在125家影院上映，獲得87.5萬元票房，為這部備受讚譽的電影開了個好頭。

艾瑪史東(Emma Stone)主演的黑暗奇幻電影「可憐的東西」(Poor Things)新增820家影院放映，總票房為200萬元，這部由探照燈影業(Searchlight Pictures)出品的電影獲得本屆金球獎的音樂或喜劇類最佳影片，艾瑪史東也憑藉本片奪下音樂喜劇類最佳女主角。

傑佛瑞萊特(Jeffrey Wright)主演的「美國小說」(American Fiction)上映第六周票房累計800萬元。

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