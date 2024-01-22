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罷工後 汽車製造業 提升機器人製程取代人力

編譯俞仲慈／綜合21日電
汽車製造業數十年來不斷提高自動化製程，如今更計畫引進更多高科技機器人，以抑制不斷上揚的勞動力成本。(路透)
汽車製造業數十年來不斷提高自動化製程，如今更計畫引進更多高科技機器人，以抑制不斷上揚的勞動力成本。(路透)

汽車製造業數十年來不斷提高自動化製程，如今更計畫引進更多高科技機器人，以抑制不斷上揚的勞動力成本。

華爾街日報(WSJ)15日報導，最近在福特汽車(Ford)投資人電話會議上，財務主管勞勒(John Lawler)被問到如何支付員工新合約時，即明確指出「自動化時代」來臨。

密西根州製造業顧問公司Harbour Results總裁蘿拉·哈伯(Laurie Harbour)指出，勞動力成本上揚將加速自動化製程全面發展並強調：「自動化就是汽車製造業的未來，而且超越我們以往所見。」

「聯合汽車工會」(UAW)去年發動罷工，迫使底特律三大車廠福特汽車、通用汽車(General Motors)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)同意在四年內，逐年加薪至25%，創下勞動力成本最大增幅，預估福特每輛汽車製造成本增加約900元，通用每輛汽車成本增加500元。

因此汽車業必須製定新策略以抑制勞動力成本增加，自上世紀六零年代，汽車製造業即引進機器人技術，以提高效率和產能，通用汽車在1961年將一款名為Unimate組裝機器人負責壓鑄零件處理。

根據國際機器人聯合會(International Federation of Robotics)統計，機器人最大顧客正是汽車製造業，2022年全球車廠配置13萬6000組工業用機器人設備，僅次於電子製造業；2018年福特汽車遍布全球20多座車廠，至少有100台機器人設備投入製程。

其中特斯拉(Tesla)更是車廠自動化的領先者，其他車廠也紛紛起而效之，特斯拉高層去年表示，引入更多自動化設備是降低成本50%目標，能否在未來達標的重要關鍵。

根據報導，目前數十家興建中的電池廠和電動車廠勢必為高科技製程打開大門，因為廣泛引入機器人科技，不但提高效率還可以降低成本。

UAW主席費恩(Shawn Fain)去年公開表示：「每間車廠都有機器人，這些車廠以導入科技作為裁員手段，而不是藉由機器人和科技讓汽車工人的工作變得更輕鬆。」

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