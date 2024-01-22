我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

MBA找事難 兩成哈佛畢業3個月沒工作

記者胡玉立／綜合報導
畢業生在哈佛商學院大樓前階梯留影。(Harvard Business School官方臉書)
畢業生在哈佛商學院大樓前階梯留影。(Harvard Business School官方臉書)

在頂尖學校攻讀企管碩士學位(MBA)，被視為是通往高薪工作和成為企業領袖的跳板。不過，許多2023年MBA畢業生表示，他們正面臨還找不到工作的窘境；部分頂尖商學院數據也顯示，最近畢業但沒有找到工作的MBA人數，較幾年前倍增。

華爾街日報15日報導，原因是，在這些MBA進入就業市場之際，諮詢顧問、科技和金融這三大領域，正遭遇經濟低迷，招聘量減少。部分從事諮詢工作的畢業生上班日期被延後到今年稍後；軟體開發、行銷、銀行等專業領域職缺數量，也較去年同期下降。

哈佛商學院2023年MBA畢業生有20%在畢業三個月後還沒找到任何工作，但2021年的比率為8%；史丹佛大學商學院2023年同樣情況畢業生的比率為18%，2021年為9%；麻省理工學院斯隆管理學院畢業生同樣際遇的比率約13%，也高於2021年約5%。

32歲的耶魯大學MBA畢業生艾德曼(AJ Edelman)估計自己遞了幾百份履歷，但一年了，工作還是沒有著落；他原本從事賽車業，攻讀MBA是想便於過渡到技術管理工作。一位住在波士頓的哈佛MBA說，他還專程跑去紐約找工作，暫時借住在朋友家的沙發上。

耶魯大學管理學院職涯中心負責人凱斯(Abigail Kies)表示，MBA畢業生適應能力很強，即使他們的專業領域經驗不多，企業通常願意冒點險錄取。但她觀察到，今年企業在招募方面變得更加保守謹慎；「雇主的選擇更基於求職者的資歷和經驗，而不是通常他們會僱用的MBA畢業生。」

為了協助畢業生求職，麻省理工學院斯隆管理學院最近成立求職小組，每月舉行兩次會議，分享貼文並提供同儕和員工支援。該校負責職業發展的助理院長布倫南(Susan Brennan)表示，在工作地點、功能或行業選擇上更有彈性的校友，很多已成功就業；其中包括農業、葡萄酒和醫療保健等各種行業。

如果能找到工作，MBA的待遇頗為豐厚，史丹佛大學MBA畢業生起薪中位數從前一年的17萬5000元升至18萬2500元，其他幾所學校的起薪中位數也攀升至17萬5000元。

耶魯大學 就業 華爾街

上一則

罷工後 汽車製造業 提升機器人製程取代人力

下一則

奧克拉荷馬州醫療直升機墜毀 3名機組成員遇難

延伸閱讀

讀MBA也難求職 兩成哈佛商學院畢業3個月沒工作

讀MBA也難求職 兩成哈佛商學院畢業3個月沒工作
前校長涉論文抄襲下台 哈佛大學提交答辯文件

前校長涉論文抄襲下台 哈佛大學提交答辯文件
北京清華畢業生8成都出國？ 校方駁：只有8%

北京清華畢業生8成都出國？ 校方駁：只有8%
復旦大學畢業生直接就業不到2成 超70%續深造

復旦大學畢業生直接就業不到2成 超70%續深造

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
華裔大學生吳奧利佛在TikTok展示自己求職經歷，稱投了超過400份申請才找到了一份實習。(截取自TikTok@oliesandroid)

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

2024-01-18 16:02
無證客透過圍牆邊窄小的空間，穿越入美。（取自TikTok @brooklyn46548）

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

2024-01-16 10:40
積極角逐大位的前總統川普近期似乎氣色不佳。（美聯社）

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩

2024-01-16 21:23
愛阿華州的摩因市區道路完全被雪掩蓋，路邊停放車輛被埋在積雪中。(美聯社)

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

2024-01-15 08:15
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

2024-01-21 20:58

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭