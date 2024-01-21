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搶盜猖獗 賣場鎖內衣襪 想買先開鎖10分鐘

編譯尤寶琪／綜合20日電
為了抵抗公然搶盗，沃爾瑪和目標百貨等業者決定，也要把內衣和襪子等商品鎖起來。(美聯社)
為了抵抗公然搶盗，沃爾瑪和目標百貨等業者決定，也要把內衣和襪子等商品鎖起來。(美聯社)

犯罪猖狂，內衣和襪子在過去一年成了容易遭到公然搶盜的商品，為了抵抗這一波犯罪行為，大賣場沃爾瑪(Walmart)和目標百貨(Target)決定，繼給電子產品和盥洗用品上鎖後，現在也要把內衣和襪子鎖起來。

國家廣播公司(NBC)報導，沃爾瑪和Target此舉讓購物消費民眾深感訝異；加州舊金山消費者萊昂(Olga Leon)說：「居然已經到了他們的像在貧民窟一樣，把襪子等東西鎖起來的地步了。」

報導指出，灣區分別位在列治文(Richmond)和快樂山(Pleasant Hill)的兩家店，目前都已經給內衣褲上鎖，一位想要買件四角褲的顧客等了十分鐘，才等到工作人員前來開鎖；山頂區(Hilltop)一間沃爾瑪也給內衣褲上鎖；該超市員工表示，它們每天都會遭到公然搶盗情況，報警也沒有用。

「成本會因此上漲，導致消費者不得不付更多錢，或是得去更遠的地區購買雜貨、襪子和拿藥，」列治文市議員塞佩達(Cesar Cepeda)告訴美國國家廣播公司，「這真的會傷害到我們的社區。」

華格林(Walgreens)、Duanne Reade和CVS等連鎖店，則早就已經將價格較高的盥洗用品上鎖。

全國零售聯盟(National Retail Federation)調查發現，有十分之七的零售商認，近年來有組織性的入店行搶變得更加猖獗。

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)上周針對州政府打擊竊盜行動，做出解釋：「我呼籲制定新的立法，擴大對那些透過零售竊盜和汽車竊盜獲利者的形式懲處。」

美妝美容連鎖商Sephora同樣也深受入店行搶盗激增所苦，損失高達5億元；Sephora因此也在11月開始將商品上鎖，撤下所有香水，改提供樣品試用；消費者若想買酒，更是得直接找員工將酒拿來給他們。

零售商為了打擊層出不窮的搶盜而將商品上鎖，卻是苦了消費者，為了購買像是牙膏、嬰兒配方奶粉和維生素等基本用品，得等上40分鐘之久。

沃爾瑪 加州 零售商

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