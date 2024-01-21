全美消費意願持續 去年12月零售業業績旺

商業部表示，統計數據顯示消費者在新的一年裡將能繼續帶動經濟蒸蒸日上。(路透)

商務部 最新公布的數據顯示，全美民眾12月間在零售店家擴大消費，年底消費季及2023年全年都能因此畫下熱鬧句點，零售業績表現強勁反映了民眾對經濟有足夠信心，所以繼續放心花錢。

商務部統計，2023年12月零售銷售成長0.6%，比11月成長0.3%略有進步。由於消費者花費占美國經濟近70%產值，從統計數據可以看出，消費者在新的一年裡將能繼續帶動經濟蒸蒸日上。

統計顯示，12月間販賣一般商品的零售店家業績成長1.3%，服飾商店與網路商家業績均增加1.5%。相對的，家具與居家裝潢業者業績下跌1%，反映房地產市場狀況不佳。餐飲業者12月業績則大致維持平盤。

經濟學者先前預估，消費者在2023年最後3個月裡受到信用卡卡債、貸款拖欠、存款不足等壓力，恐將減少開銷。然而，從實際狀況看來，僅管挑戰依然存在，借款成本變重，信用緊縮，物價上漲，但就業市場一遍火熱，工資紛紛獲得調高，美國家庭支出並未減少。

調查顯示，民眾對於經濟整體表現或許不看好，過去兩年食物、房租、汽車等價格一路走高，更讓民眾負擔加重。然而消費者還是持續花錢不手軟，由此可見民眾對經濟確有信心，對自己的財務狀況同樣有信心。

通膨在2022年中期創下9.1%新高之後，如今已經大幅趨冷。美聯社報導，某些物價還可能上漲，12月間由於能源價格、房屋價格走高，又讓通膨恢復上升。聯邦準備理事會希望把通膨控制在2%左右，要達到目標恐怕並不容易。