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去年Q4國人痛苦比率又升高 生活指數調查達4.3%

編譯俞仲慈／綜合20日電
蓋洛普2023年第四季調查，國人痛苦比率增加。圖為洛杉磯高速公路旁的遊民帳篷社區。(美聯社)
蓋洛普2023年第四季調查，國人痛苦比率增加。圖為洛杉磯高速公路旁的遊民帳篷社區。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)19日報導，蓋洛普(Gallup)公布2023年第四季「全國健康暨福利指數」(National Health and Well-Being Index)調查結果，發現自認活得「痛苦」(suffering)的國人比率為4.3%，是自2022年第二季以來在六個季度有五次的痛苦比率超過4%。

蓋洛普於2023年11月30日至12月7日期間，針對6386名國人進行調查，發現2023年國人自認生活「寬裕」(thriving)的比率為52.1%，僅超過2008年至2009年「經濟大衰退」(50.2%)和2023年新冠疫情前九個月，而2020年該比率為50.2%。

同時2022年和2023年平均「痛苦」比率均超過「經濟大衰退」(Great Recession)，是2008年以來少見情況；在2015年至2019年的經濟穩定成長期，以及2021年經濟復甦期，逾55%國人自認生活「寬裕」。

蓋洛普生活指數採用「坎特里自我評量表」(Cantril Self-Anchoring Striving Scale)，分為「寬裕」、「拮据」(struggling)和「痛苦」三級，國人從0到10分為目前和未來打分數，7分或以上為「寬裕」，4分或以下為「痛苦」。

蓋洛普調查還顯示，自2021年上半年以來，共和黨人及無黨派人士自認寬裕的比率雙雙下滑，分別減少9個百分點和2.6個百分點，然而民主黨人仍維持穩定；和共和黨人(51.7%)和無黨派人士(48.4%)相比，民主黨人2023年自認生活寬裕比率更高，達到55.7%。

哥倫比亞大學教師學院(Columbia University's Teachers College)社會學教授帕拉斯(Aaron Pallas)表示：「很難具體說明過去一年半內，國人為何比過去15年任何時間，對於自己生活覺得更加悲觀。」不過他提醒主政者：「公職候選人經常問大家，現在的生活過得比以前更好嗎？如果民眾都以此為依據去投票，爭取連任就會變得更困難。」

蓋洛普2023年第四季調查，國人痛苦比率增加。圖為坐在雨中的洛杉磯遊民。(美聯社...
蓋洛普2023年第四季調查，國人痛苦比率增加。圖為坐在雨中的洛杉磯遊民。(美聯社)

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