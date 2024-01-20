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槍擊意外 亞歷鮑德溫過失殺人罪起訴

編譯周芳苑／綜合19日電
2021年亞歷鮑德溫在片場槍擊事件發生後，被當地警方帶回偵訊。事後他在郡警長辦公室停車場猛打電話與人聯絡。(美聯社)
2021年亞歷鮑德溫在片場槍擊事件發生後，被當地警方帶回偵訊。事後他在郡警長辦公室停車場猛打電話與人聯絡。(美聯社)

好萊塢影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)2021年在新墨西哥州拍攝電影「魯斯特」(Rust)，彩排時發生致命槍擊後，他19日遭大陪審團以過失殺人罪名起訴，擱置的案件重新啟動。

特別檢察官團隊在收到涉案槍枝的新分析報告數月後，於本周將此案提交給聖塔菲(Santa Fe)大陪審團，花一天半陳述案情。

鮑德溫的辯護律師將提出抗辯。

2021年10月，西部電影「魯斯特」主角兼共同製片人鮑德溫在聖塔菲郊外一處拍攝地點排練時，用槍口指著攝影師哈欽斯(Halyna Hutchins)，突然槍響，攝影師倒地身亡、導演蘇札(Joel Souza)也受傷。

鮑德溫稱，當時他拉開擊錘，並未扣下扳機，左輪槍卻開火射擊。

縱橫影壇近40年的鮑德溫可能因為大陪審團的起訴而入獄。

前聯邦檢察官拉赫馬尼(Neama Rahmani)指出承辦檢察官先前失誤。

法官已同意擱置被害人家屬對鮑德溫和「魯斯特」製片人求償的民事訴訟。

特別檢察官去年4月因被告知涉案槍枝可能被改裝並發生故障，而撤銷對鮑德溫過失殺人的指控；但收到新分析報告後，考慮重啟本案。

亞利桑納州法醫科學中心鑑識專家哈格(Lucien Haag)指出，鮑德溫一再否認扣下扳機，但據調查，須充分扣壓扳機才能拉動擊錘。

電影片場武器主管吉埃雷斯-瑞德(Hannah Gutierrez-Reed)不認罪，預訂2月審判。助理導演兼安全協調員霍爾斯(David Halls)去年3月被判六個月緩刑並同意配合調查。

聯邦調查局稍早分析發現，同樣設計的槍枝擊錘只要受到足夠施力，便可能不扣扳機而射擊。

2021年這起槍擊事件引發一系列民事訴訟，包括死者哈欽斯家人提出非正常死亡索賠； 鮑德溫等被告提出異議。

「魯斯特」製作公司Rust Movie Productions 遭新墨西哥州職場安全監管機構處以10萬元罰款後，改到蒙大拿州恢復拍攝。

新墨西哥州 槍擊 亞利桑納州

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