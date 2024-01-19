微軟高階主管電郵遭駭 控俄國家級駭客組織攻擊

圖為微軟商標。（美聯社）

全球軟體業巨擘微軟 （Microsoft）今天表示，一個受俄羅斯 國家資助的團體12日駭入公司系統，從高階主管與員工帳戶中竊取一些電子郵件與文件。

路透報導，微軟表示，這個俄羅斯團體能進入「一小部分」的微軟公司電郵帳戶，包括高階領導團隊成員以及網路安全、法務和其他營運部門員工的帳戶。

微軟的威脅研究團隊會定期調查國家級駭客 ，像是俄羅斯的「午夜暴雪」（Midnight Blizzard）。微軟稱午夜暴雪與這次入侵事件有關。

微軟說，針對這次入侵事件的調查指出，午夜暴雪駭客起初將目標鎖定含有他們相關資訊的電郵帳戶。

微軟表示，午夜暴雪在網路安全界也稱為Nobelium，去年11月起利用「密碼噴灑攻擊」（password spray attack）入侵微軟平台。駭客會拿同一組密碼來嘗試登入多個帳戶，利用這個手法來滲透一個公司的系統。

俄羅斯駐華府大使館與外交部未立即回應置評要求。

微軟表示公司調查了這起事件，阻斷了惡意活動並阻止威脅行為者進入公司系統。

微軟表示：「午夜暴雪等資源充足的國家級威脅行動者持續對所有組織構成威脅，這場攻擊的確凸顯了這一點。」

微軟表示，這起攻擊不是因為產品或服務有漏洞造成，「目前為止尚無證據指出威脅行為者有任何管道能進入顧客環境、生產系統、原始碼或人工智慧（AI）系統」。

美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）去年12月實施新的監管要求，規定公開上市公司必須及時公開網路事件。受影響公司必須在發現事件後的4個工作天內，向當局提交有關駭客衝擊的報告，披露遭駭的時間、規模與性質。

根據美國官員說法，網路安全研究人員也稱午夜暴雪為APT29或「舒適熊」（Cozy Bear），且與俄羅斯對外情報局（SVR）有關。這個駭客團體因2016年駭入民主黨全國委員會（Democratic National Committee）系統而聞名。