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機上載著53人…美客機下雪天著陸衝出跑道 公司說話了

編譯周辰陽／即時報導
美國航空一架客機在18日的下雪天飛抵紐約州羅徹斯特的機場，卻於著陸後不久衝出跑道、滑進了草地。（美聯社 / Vicky Ferguson）
美國航空一架客機在18日的下雪天飛抵紐約州羅徹斯特的機場，卻於著陸後不久衝出跑道、滑進了草地。（美聯社 / Vicky Ferguson）

美國航空一架客機在18日的下雪天飛抵紐約州佛雷德里克．道格拉斯大羅徹斯特國際機場，卻於著陸後不久衝出積雪的跑道，滑進了草地。

紐約郵報報導，根據飛航追蹤網站FlightAware資料顯示，這架以美航子公司山麓航空（Piedmont Airlines）5811航班名義營運的客機於當地時間下午2點半離開費城國際機場的登機門，比預定時間晚了將近1個鐘頭抵達目的地。

聯邦航空管理局（FAA）官員與美航人員表示，事件發生在當天下午4時左右。該架載著53人的巴西航空工業有限公司（Embraer）E145型客機剛剛著陸，滑出跑道時正在前往航廈。

社群媒體上流傳的影片可見，緊急勤務人員搭乘的車輛包圍著飛機，消防員則護送乘客走下階梯，踏上白雪覆蓋的機場。值得慶幸的是，50名乘客與3名機組員均未受傷。

報導指出，就在這架飛機滑出跑道的時候，羅徹斯特正下著小雪。美航飛言人表示，整個地區的小型暴風雪帶來了「積雪的機場環境」，因此引發了這起事件，「安全是我們的第一要務，我們對客人的經歷表示歉意，機上所有人都安全下機，並搭乘巴士前往航廈」。

根據報導，這架Embraer E145型客機已被拖離滑行道，並且停止服務、進行全面檢查，FAA正在調查此一事件。

費城 紐約州 社群媒體

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