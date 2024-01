機上載著53人…美客機下雪天著陸衝出跑道 公司說話了

美國航空一架客機在18日的下雪天飛抵紐約州 佛雷德里克.道格拉斯大羅徹斯特國際機場,卻於著陸後不久衝出積雪的跑道,滑進了草地。

紐約郵報報導,根據飛航追蹤網站FlightAware資料顯示,這架以美航子公司山麓航空(Piedmont Airlines)5811航班名義營運的客機於當地時間下午2點半離開費城 國際機場的登機門,比預定時間晚了將近1個鐘頭抵達目的地。

聯邦航空管理局(FAA)官員與美航人員表示,事件發生在當天下午4時左右。該架載著53人的巴西航空工業有限公司(Embraer)E145型客機剛剛著陸,滑出跑道時正在前往航廈。

從社群媒體 上流傳的影片可見,緊急勤務人員搭乘的車輛包圍著飛機,消防員則護送乘客走下階梯,踏上白雪覆蓋的機場。值得慶幸的是,50名乘客與3名機組員均未受傷。

50 passengers & 3 crew members are safe after their American Airlines Embraer ERJ-145LR plane(N922AE) operating Flight 5811 slid off the runway this evening during landing at ROC Airport. The Embraer Regional Jet originated from Philadelphia (PHL). #aircraft #incident pic.twitter.com/ZkKeVItRO0

JUST IN: *Nobody hurt* after American Airlines flight 5811 slid off runway 22 after landing in Rochester, New York. Embraer E145 operated by Piedmont. FAA says it will investigate. Video from passenger Mike Trickey. pic.twitter.com/6YmXxUCr5j