國會山莊暴亂襲6警 「驕傲男孩」成員波納維茲判5年

佛州男子波納維茲2021年1月6日國會暴亂當天帶頭闖入西北廣場，然後從為總統宣誓就職典禮而搭建的舞台一躍而下，撂倒兩名國會駐警。17日遭聯邦地區法院判刑五年。(美聯社)

佛州 男子波納維茲(Kenneth Bonawitz)因參與國會山莊暴亂，襲擊至少六名員警，17日遭聯邦地區法院判刑五年。

美聯社報導，波納維茲是極右團體「驕傲男孩」(Proud Boys)邁阿密分會成員，2021年1月6日與前總統川普 支持者一起衝進國會山莊；聯邦檢方指出，他用鎖喉技傷害一名警員，重傷另一名員警，傷勢之重致被害人不得不退休 。

波納維茲現年58歲，住佛州彭帕諾海灘市(Pompano Beach)。國會山莊暴亂案當天，他腰間掛了一把帶鞘的八吋長刀。他多次襲警之際，被警方奪走佩刀。

聯邦助理檢察官麥考利(Sean McCauley)在起訴書中寫道，波納維茲個性凶暴，多次攻擊多名警察，是當天犯行最嚴重者之一。

聯邦地區法院法官柯布(Jia Cobb)判波納維茲應服刑五年，在此之前，他處於三年的假釋期。

司法部對波納維茲求刑五年又11個月；他去年1月被捕，去年8月向三項重罪名認罪，一項為破壞公眾秩序、二項襲警。

國會山莊暴亂案前一晚，波納維茲搭乘川普支持者包租的巴士連夜趕到華府，參加白宮附近舉辦的「停止偷走選舉」集會。川普支持者衝破國會北端警察防線後，波納維茲是帶頭闖入西北廣場的人之一。他再由為拜登總統宣誓就職而搭的舞台一躍而下，撂倒兩名國會駐警。其中之一的警佐魯伊斯(Federico Ruiz)脖子、肩部、膝蓋及背部受傷很重。

魯伊斯呈給法官的信件寫道，本以為自己很有可能命喪當場。他表示波納維茲造成他無法治癒的傷勢，不得不在去年12月退休，結束執法生涯，「維納維茲等於判我無期徒刑，因為他攻擊我，直接後果便是我身體疼痛不適，肢體受傷，感覺不安」。

警方奪走波納維茲的佩刀，放他走人，但七秒之內他又攻擊四名警員。他用鎖喉攻擊一名女性員警，把她舉離地面，讓她窒息。檢方表示，直到員警們第二次把他推回那群民眾，用化學噴劑噴在他臉上，他才停止攻擊。