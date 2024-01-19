喬州班布里治建實驗猴飼育場 居民抗議憂逃跑引發疫情
一家製藥研究公司計畫在喬治亞州西南部興建一座大型獼猴飼養場，遭到當地居民及動物權益團體極力抗議；反對者16日敦促班布里治(Bainbridge)市議會阻止Safer Human Medicine公司的計畫。該公司計畫中的3億9600萬元園區，終將容納3萬隻長尾獼猴，這些獼猴將出售給大學及製藥公司用於醫學研究，Safer Human Medicine公司表示計畫雇用263名工作人員。
據當地電視台WALB報導，市議會成員未直接回應民眾的擔憂。
Safer Human Medicine公司管理層曾在另外兩家為醫學測試提供動物的公司工作，其中一家公司「Charles River Laboratories」去年因購入從柬埔寨走私進口的獼猴而遭調查；聯邦檢察官指控，這些走私猴被標記為圈養繁殖。
Charles River Laboratories曾提議在德州布拉佐里亞郡(Brazoria County)建造一個類似的設施，但因遭當地反對而停擺。
Safer Human Medicine計畫在班布里治建養殖獼猴滿足國內需求，以替代進口；醫學研究人員在人體試驗前會利用動物測試藥物，並用其研究傳染病、慢性疾病等。
Safer Human Medicine給班布里治社區的一封公開信表示：「經歷疫情之後，我們了解到在美國的研究員需要可靠的健康靈長類動物來源，為您、您的家人、朋友和鄰居開發與評估潛在救命藥物和療法的安全性。若沒有這種必要的醫學研究，沒有這些靈長類動物，如今您醫藥櫃裡的許多藥物就不會存在，研究也會停止。」
但動保團體PETA和部分當地居民表示，他們擔心猴子可能會逃進社區，造成其他傷害。
PETA靈長類動物實驗科學顧問麗莎·瓊斯-恩格爾(Lisa Jones-Engel)指出，當地人將有接觸病原體和疾病的風險，「為了吸引一些工作，這其中有許多是低薪工作，並且有暴露於人畜共通疾病的風險，市和郡官員為一些可疑人物的不道德計畫鋪設紅地毯，這可能會招致生態災難，可能引發下一次疫情。」「PETA敦促班布里治官員撤回他們的支持，在動工前終止這一計畫。」
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