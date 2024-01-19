喬州班布里治建實驗猴飼育場 居民抗議憂逃跑引發疫情

動保團體PETA和部分當地居民一家製藥研究公司計畫在喬治亞州西南部興建一座大型獼猴飼養場，擔心猴子可能會逃進社區，造成傷害。(PETA官網)

一家製藥研究公司計畫在喬治亞州 西南部興建一座大型獼猴飼養場，遭到當地居民及動物權益團體極力抗議；反對者16日敦促班布里治(Bainbridge)市議會阻止Safer Human Medicine公司的計畫。該公司計畫中的3億9600萬元園區，終將容納3萬隻長尾獼猴，這些獼猴將出售給大學及製藥公司用於醫學研究，Safer Human Medicine公司表示計畫雇用263名工作人員。

據當地電視台WALB報導，市議會成員未直接回應民眾的擔憂。

醫學研究人員在進行人體試驗前會利用獼猴等動物測試藥物，並用以研究傳染病、慢性疾病等。(路透)

Safer Human Medicine公司管理層曾在另外兩家為醫學測試提供動物的公司工作，其中一家公司「Charles River Laboratories」去年因購入從柬埔寨走私進口的獼猴而遭調查；聯邦檢察官指控，這些走私猴被標記為圈養繁殖。

Charles River Laboratories曾提議在德州 布拉佐里亞郡(Brazoria County)建造一個類似的設施，但因遭當地反對而停擺。

Safer Human Medicine計畫在班布里治建養殖獼猴滿足國內需求，以替代進口；醫學研究人員在人體試驗前會利用動物測試藥物，並用其研究傳染病、慢性疾病等。

Safer Human Medicine給班布里治社區的一封公開信表示：「經歷疫情 之後，我們了解到在美國的研究員需要可靠的健康靈長類動物來源，為您、您的家人、朋友和鄰居開發與評估潛在救命藥物和療法的安全性。若沒有這種必要的醫學研究，沒有這些靈長類動物，如今您醫藥櫃裡的許多藥物就不會存在，研究也會停止。」

但動保團體PETA和部分當地居民表示，他們擔心猴子可能會逃進社區，造成其他傷害。

PETA靈長類動物實驗科學顧問麗莎·瓊斯-恩格爾(Lisa Jones-Engel)指出，當地人將有接觸病原體和疾病的風險，「為了吸引一些工作，這其中有許多是低薪工作，並且有暴露於人畜共通疾病的風險，市和郡官員為一些可疑人物的不道德計畫鋪設紅地毯，這可能會招致生態災難，可能引發下一次疫情。」「PETA敦促班布里治官員撤回他們的支持，在動工前終止這一計畫。」