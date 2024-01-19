美國藥價為其他富國2倍 紐時分析揪6原因

美國藥價是其他富裕國家的將近兩倍，主要原因包括中間商把持、價格缺乏管控、補貼機制複雜、專利壟斷與供需問題。(路透)

研究人員指出，美國的藥價是其他富裕國家的將近兩倍；專家學者說明，中間商、缺乏價格管控、複雜的補貼機制、專利與供需，是美國藥 價高居不下的主因。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)本月授權佛羅里達州從加拿大進口藥品，讓美國處方藥價昂貴再次成為焦點。

研究人員指出，美國的藥價向來比其他富國貴得多，2018年資料顯示是法國和英國的近兩倍。

哈佛醫學院藥物政策專家薩帕瓦里(Ameet Sarpatwari)說：「美國市場就是藥廠的銀行，既有體制與功能失調，所以能在美國獲得最佳利潤。」

紐約時報分析，以下六個原因是美國藥價高居不下的主因：

1.中間商不願放棄大餅

富國仰賴單一談判機構(通常是政府)來決定是否接受藥廠的開價，但美方與藥廠的談判權分散在數萬個不同健保方案中，重挫買方的談判能力。

2.缺乏價格管控

美國藥廠避免商業保險 對象對價格的法律限制，以及新藥首次上市的限制。

史丹福大學 法律與健康政策教授蜜雪兒·梅洛(Michelle Mello)說：「是我們縱容藥價如此昂貴，因為我們設計了一個火力全開卻沒有剎車的藥價機制。」

3.不當補貼

藥廠並非唯一從高貴藥價中獲利的公司，當藥品成本增加，醫生、醫院和眾多中商也能分杯羹。

4.機制雜亂無章又複雜

藥廠高層埋怨，因高價而遭到不公平的指責，但其實負責與藥廠議價的藥物福利管理公司(pharmacy-benefit manager)和保險公司等，都從高漲的藥價中獲利，且讓病患承擔很高的自付額。

5.專利遊戲 壟斷高價

全球各國向藥廠頒發專利，授予其暫時的壟斷地位，直接排除低價仿製對手。

美國藥廠尤其擅長設法延長壟斷期，透過累積專利等策略來保護其發明。

6.市場付得起高藥價

製藥業高層常說，藥價反映產品的社會價值，如單次300萬元的治療很划算，因為避免了1000萬元的醫院費和薪資成本。

這種機制會導致藥價失控，哥倫比亞大學醫藥法學者莫頓(Christopher Morten)舉例，「如果允許自來水廠對客戶收取全部生活用水的價格，這個社會很快就垮了」。