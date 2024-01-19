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檢測下水道廢水 CDC找出猴痘病毒 擬同法偵測其他病毒

記者張聲肇／綜合報導
疾病防治中心的研究人員可從社區下水道廢水裡，偵測出猴痘病毒。(路透)
疾病防治中心的研究人員可從社區下水道廢水裡，偵測出猴痘病毒。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)18日發布報告說，其研究人員可在一周之內，從數千人小鎮到百萬人口大城市的下水道廢水裡，偵測出至少有一人感染了猴痘病毒。CDC表示，雖然偵測出這類罕見病毒的機率只有37%，該中心打算運用此方法偵測其他病毒。

CDC廢水偵測負責人艾米‧柯比(Amy Kirby)說，一開始同事們還不確定是否能夠從廢水裡找到猴痘病毒，「沒想到結果還不錯。」

社區內愈多人感染同一種病毒，偵測出來的機會就愈大，以猴痘病毒為例，如有15人感染，偵測出的機率就提升為76%。

研究人員將採集到的廢水分裝小瓶，準備進行檢測分析。(美聯社)
研究人員將採集到的廢水分裝小瓶，準備進行檢測分析。(美聯社)

社區廢水是各家戶廚房、浴室和馬桶沖到下水道的水，含有皮膚碎屑、糞便中的細菌和病毒，過去的研究顯示，檢測廢水有「早期警戒」之效，可以比醫院診所的醫生更早得知該社區是否有人感染某種病毒。

加州斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute)研究員勒維(Joshua Levy)專研廢水監測多年，發明此偵測技術。他說，從單一個樣本，就可看出整個城市該病毒的流播狀況。「任何病毒，只要去找，幾乎都找得到。」

美國的社區廢水偵測系統雖然成長很快，仍在起步階段，全國3143郡，只有863個向CDC提報廢水偵測資料，且多為人口眾多的大郡；許多鄉村家庭，甚至沒有和城鎮的下水道系統相連結。

從下水道找病毒的方法，2020年起開始受到重視，因為公衛官員想從廢水裡找尋新冠病毒基因的證據，以便推斷某一社區感染的情況，鼻腔檢測病毒的資料越來越難收集之後，更倚賴此法維持病毒傳播資料的準確度。

2022年起，CDC和小部分都市合作，從社區廢水找小兒麻痺病毒。同年，也展開猴痘病毒的搜尋，發現病毒DNA後，便和當地醫生核對是否有人感染。

CDC 猴痘 檢測

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