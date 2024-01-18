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大麻放寬管制？FDA、NIOA提議從一級毒品降為三級藥物

編譯潘勛／綜合17日電
科學家建議大麻從國家管制毒品的最高層級除名。(美聯社)
科學家建議大麻從國家管制毒品的最高層級除名。(美聯社)

聯邦科學家指出，大麻這種植物，既不危險，也不像其他高等級管制物品那般容易上癮濫用，而且可能有醫療上的好處，因此應該從國家管制毒品的最高層級除名。

紐約時報報導，德州律師佐恩(Matthew Zorn)因衛生部公布在網路上的內容，對衛生部興訟。科學界提供佐恩長達250頁的科學審核文件；衛生部官員已證實文件真實性。

這批檔案首次讓人得知衛生官員正考慮採取重大變革。參與此事的政府機構並未公開談論他們的論辯，是否足以稱為重新思考是否放寬大麻在聯邦管制藥物的等級。

1970年以來，大麻被列為所謂「一級毒品」，與海洛因等同級。一級毒品沒有醫療用途，有很高的濫用可能，而且在聯邦禁止販運法律規定下，觸犯者會被判很重刑責。

這些檔案顯示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及「國家藥物濫用研究院」(NIOA)所屬科學家，已向聯邦緝毒署(DEA)建議，將大麻改列為第三級藥物，與K他命及睪酮相同，可憑處方箋取得。

科學家審核過後認定，雖說大麻是最常被濫用的毒品，「相較於一級或二級毒品，並不造成嚴重後果」。

報告指出，濫用大麻確實會讓身體產生依賴，有些人是心理依賴，但「造成嚴重後果的機率很低」。

審核報告另表示，大麻的治療功效有一些「科學佐證」，例如治療厭食症、疼痛、噁心及因化療引發的嘔吐。

聯邦官員警告說，這分報告用意不在界定大麻的安全及效用，進而支持FDA的批准，只是以數據佐證大麻的確有些醫療用途。

這些結論顯然引導FDA去年8月打破數十年來的先例，建議DEA重新分類大麻。DEA現正考慮這項建議，預估幾個月內將正式宣布其決定。

大麻 毒品 FDA

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