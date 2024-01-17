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布林肯首度公開坦承 國務院內部對以哈戰爭政策有不滿

編譯茅毅／即時報導
國務卿布林肯17日參加瑞士達沃斯世界經濟論壇。（美聯社）
國務卿布林肯17日參加瑞士達沃斯世界經濟論壇。（美聯社）

國務卿布林肯16日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊，接受美國財經媒體CNBC節目「華爾街直播室」訪問時，首度公開承認，他已透過國務院內部的「異議管道」，接到同仁對拜登政府處理以哈戰爭做法的投訴及不滿。

布林肯對主持人索肯說，自去年10月以哈開戰以來，「本院內部就有一些人對政策提出問題、擔憂、批評，就是以色列正遂行的政策」。他還說，「我們有某個稱為異議管道的東西，本院任何人都可以表達關切。我們已收到一些那類關切，我每則都看了」。

美國有線電視新聞網（CNN）去年11月13日就曾報導，布林肯當天在致國務院全體同仁的1封電子郵件寫道，該院內部就拜登政府對以哈戰爭的做法有異議。該電郵是他當時出訪後，發給該院人員，而不僅該院人員，拜登政府還有更多機構內部也對其以哈政策愈來愈感到憤怒不滿。

CNN去年11月報導指稱，美國國際開發總署（USAID）有數百人連署1封公開信，呼籲加薩走廊停火，另有報導提到國務院內部有一個「異議備忘錄」。CNN當時引述布林肯前述致國務院同仁的電郵報導，他向該院人員表示，「我知道對諸位許多人來說，這場危機造成的痛苦，正導致巨大的人身傷亡」，「院內有些人可能不認同我們正採取的做法，或認為我們能夠做得更好」。

國務院 布林肯 拜登

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