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女按摩師控尼克隊老闆10年前性侵

記者胡玉立／綜合報導
一名有執照的女按摩治療師控告美國職籃聯盟紐約尼克隊老闆多蘭(見圖)性侵。(美聯社)
一名有執照的女按摩治療師控告美國職籃聯盟紐約尼克隊老闆多蘭(見圖)性侵。(美聯社)

據16日在洛杉磯提起的聯邦訴訟，現年38歲原告女子凱莉·克羅夫特 (Kellye Croft) 聲稱自己十年前遭美國職業籃球隊(NBA)紐約尼克隊(Knicks)老闆多蘭(James Dolan)性侵，之後多蘭持續對她「性剝削」，並安排她與前好萊塢「淫魔」製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)會面，導致她遭溫斯坦性侵；她尋求審判和損害賠償。

美聯社指出，克羅夫特在訴訟中指稱，2013年她27歲，是有執照的按摩治療師，為「老鷹」(Eagles) 搖滾樂團巡演工作；多蘭旗下樂團JD & The Straight Shot為老鷹樂隊開場。當時58歲的多蘭利用其權力和影響力反覆操縱克羅夫特，並對她施壓要求「發生性關係」，然後持續對她「性剝削」；2014年初並安排她和他朋友溫斯坦在飯店電梯「偶遇」。

訴訟稱，溫斯坦聲稱要提供克羅夫特在片場工作機會，在自己套房換上浴袍，要求克羅夫特為他按摩。克羅夫特覺得不舒服，離開溫斯坦房間；溫斯坦卻穿著浴袍強行闖入她的房間對她性侵。

克羅夫特聲稱，當她把自己遭溫斯坦性侵的事告訴多蘭時，多蘭似乎並不驚訝，也沒有主動協助她報警。多蘭知道韋恩斯坦對女性有不當行為，並告訴她「我們都知道溫斯坦有問題」。

訴訟稱，2015年至2016年間，多蘭擔任溫斯坦電影製作公司董事會成員。2017年董事會成員被控明知溫斯坦對女性行為卻未制止，多蘭曾遭點名。

多蘭是麥迪遜廣場花園體育公司執行董事長，領導NBA尼克隊和 NHL遊騎兵隊(Rangers)。多蘭律師佩里 (E. Danya Perry) 表示，克羅夫特的指控「毫無根據」，她在訟案中提及溫斯坦「純粹是想煽動」。佩里聲明指出，「克羅夫特和多蘭曾有過友誼；我們有令人信服的證據支持我們的立場。」

溫斯坦已因性侵罪被判23年徒刑，正在紐約服刑並上訴中。他的律師16日也表示，克羅夫特的指控毫無根據。

溫斯坦。(美聯社)
溫斯坦。(美聯社)

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