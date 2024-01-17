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蘋果智慧表 移除「血氧感測」功能 規避技術專利糾紛

編譯周芳苑／綜合報導
具有血氧感測功能的蘋果的Ultra 2型手表。(歐新社)
具有血氧感測功能的蘋果的Ultra 2型手表。(歐新社)

蘋果(Apple)智慧型手表引發智慧財產權侵權糾紛，該公司決定撤除手表中惹爭議的血氧感測(Blood Oxygen Sensor)功能，以規避該技術專利糾紛；此舉雖可望免於銷售中斷，卻恐導致各界對該公司進軍健康設備領域的質疑。

美國國際貿易委員會(International Trade Commission)去年10月裁決使得蘋果手表美國進口禁令生效，蘋果部分型號的智慧手表上個月停售。貿委會發現蘋果侵犯醫療科技公司Masimo專利。近幾周銷售暫時恢復，等待審查。

Masimo公司15日所提文件顯示，負責執行進口禁令的美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)12日批准蘋果手表技術改變，包括移除血氧感測器。蘋果未就此置評。

Masimo於2021年投訴中稱，蘋果Series 9和Ultra 2等版本手表竊取其Masimo血氧檢測相關技術。2020年起，蘋果在多數新型號Apple Watch智慧型手表中配備「脈搏血氧計」(pulse oximeter)傳感器。

蘋果對去年10月的貿易裁決提出上訴，上訴法院可望近期內裁決是否允許蘋果永久擱置美國銷售禁令；海關機構批准蘋果移除感測器將等於准許該公司繼續銷售Apple Watch。

華爾街日報去年4月報導，Masimo與其他小公司聲稱蘋果抄襲他們的技術，並透過美國專利制度採取積極法律策略規避技術費；蘋果當時稱，該公司不會竊取技術，反而指責Masimo抄襲蘋果。

Apple Watch銷售額約占蘋果2023財年總銷售額5%，卻在該公司跨足健康領域的計畫中有舉足輕重地位。

蘋果2015年推出智慧型手表以來，不斷添加新的健康追蹤功能，是迄今最暢銷的智慧型手表。根據Counterpoint Research，Apple Watch占所有智慧型手表出貨量的30%，占總銷售量近60%。

蘋果與 Masimo 法律糾紛突顯了蘋果進入保健市場所面臨的阻礙，該領域許多對手不惜就專利問題與蘋果奮戰。2020年，Masimo另案控告蘋果，指其透過雇用員工竊取其商業機密。該案去年開庭審理，結果流審，今年稍晚將重審。

兩款蘋果手表中的血氧感測功能被指侵權，蘋果公司決定移除這個功能，以便再度上市銷售...
兩款蘋果手表中的血氧感測功能被指侵權，蘋果公司決定移除這個功能，以便再度上市銷售。圖為一名顧客在德州奧斯汀的一家百思買(Best Buy)商店選購Series 9蘋果表。(歐新社)
兩款蘋果手表中的血氧感測功能被指侵權，蘋果公司決定移除這個功能，以便再度上市銷售...
兩款蘋果手表中的血氧感測功能被指侵權，蘋果公司決定移除這個功能，以便再度上市銷售。圖為在德州奧斯汀蘋果商店展售地Series 9蘋果表。(歐新社)

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