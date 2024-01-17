阻超市王國成型 華盛頓州檢長提告

華盛頓州檢察長佛格森。(美聯社檔案照)

華盛頓州 檢察長佛格森(Bob Ferguson)15日向法院提訴，企圖阻止克羅格(Kroger)和艾伯森(Albertons)兩家大型連鎖超市的合併案。

這筆價值246億元的大型合併案，無疑將震撼美國食品業；克羅格是全美最大的連鎖超市，擁有2719家門市，旗下還有Ralphs、Harris Teeter、Fred Meyer、King Soopers等連鎖品牌；艾伯森則是全美第二大連鎖商店，有2272家商店，並擁有Safeway和Vons；兩家超市家起來，共聘雇了72萬名員工。

但克羅格和艾伯森表示，他們必須要聯手才有機會對抗亞馬遜(Amazon)、好市多(Costco)和沃爾瑪(Walmart)等非傳統競爭對手，尤其是沃爾瑪；它們指出，好市多和沃爾瑪所販售的雜貨，比克羅格和艾伯森加起來還多，而且相較其他競爭對手，它們會提供工會工作；克羅格和艾伯森原希望合併案可在8月完成。

這起向華盛頓州法院提起的訴訟可能會破壞這次合併計畫；華盛頓州檢察長佛格森指出，這兩家連鎖店擁有該州一半以上的超市，因此它們提議的合併案，將消除幫助控制食品價格的競爭力，導致消費者將得支付更高的價格。

訴訟引述艾伯森副總裁，在該合併案還只是傳聞時曾說：「這起合併基本上會在食品雜貨業中創造壟斷，所以這麼做毫無意義」。

克羅格和艾伯森15日發表的聯合聲明中表示，考慮到這起合併目前仍在聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)審查中，現在就提起訴訟的決定為時過早。