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假武裝搶劫 騙取犯罪受害者U簽證

編譯黃祖綺／綜合15日電
圖為詐騙集團在商店假裝進行武裝搶劫。(麻州聯邦檢察官檔案)
圖為詐騙集團在商店假裝進行武裝搶劫。(麻州聯邦檢察官檔案)

聯邦當局日前破獲相當狡猾的詐騙集團，該集團向無證移民收費，在商店假裝進行武裝搶劫，假受害者因此可向國土安全部提出簽證申請留在美國。

該詐騙集團每次搶劫收費1萬元，還會給使用到的店家一些回饋，受害者將向警方報案，並向國安部下轄的美國公民及移民服務局(USCIS)提交U簽證申請，就可防止被驅逐出境，還可獲得合法工作權利。

USCIS前局長岡薩雷茲(Emilio Gonzalez)表示，這是全新的移民欺詐。聯邦調查局(FBI)將八起搶案與詐騙者串連，並正在調查美東另外11起搶案。搶案發生在肯塔基州一家連鎖店「賽百味」(Subway)、賓州一家菸店和麻州三家酒類商店。

八起案件中，有七起受害者要求U簽證。來自紐約市的36歲帕特爾(Rambhai Patel)和39歲辛格(Balwinder Singh)，因密謀實施簽證詐欺已在上個月被捕。

U簽證的設立是讓無證移民和其他臨時訪客留在美國的一種方式，以幫助調查或起訴嚴重犯罪，現在卻淪為詐欺的窗口。

在布希政府時期主管移民事務的岡薩雷茲估計，多達25%的U簽證申請可能是欺詐。

前總統川普任內USCIS政策主任洛勞勃(Robert Law)也表示U簽證的欺詐行為猖獗，並認為拜登政府甚至鼓勵了這種詐欺申請。

去年，FBI將麻州的三起搶劫案串連，發現主要嫌疑人帕特爾在犯罪前後都有與受害者交談。其中一名坐飛機來搶劫的男子，機票費還比他從商店偷來的錢多。

在去年10月間，警方接獲線報其中一名男子正從紐約前往麻州伍斯特，將他與到一輛包圍酒類商店的車輛連結。警方逮捕一名男子並轉為秘密證人，從他和帕特爾先生之間的訊息發現詐欺手法。

當局稱，詐騙者通常只是編造犯罪行為，但這些人進行了搶劫，讓騙局更加引人注目。

墨西哥的無證移民尤里迪亞‧利納雷斯 (Yuridia Linares)，在2015年報案遭索馬利亞男子武裝搶劫，成功申請到U簽證，她開始向其他人推銷她的方案。她收取2000元的費用，包括編造故事，建議要有兩名受害者才可以相互證實對方的說詞，甚至幫受害者麻醉後製造傷口。

詐欺行為曝光後，移民局取消她的U簽證申請並被驅逐出境。

U簽證需求現在遠超過每年分配的1萬個名額。2023年，USCIS收到超過3萬1000份申請，以及申請人親屬近2萬2000份其他申請。截至去年9月30日，有近34.5萬人在等待U簽證。

聯邦當局近期查獲多起假搶案，以讓假受害者向美國公民及移民服務局欺詐申請U簽證。(...
聯邦當局近期查獲多起假搶案，以讓假受害者向美國公民及移民服務局欺詐申請U簽證。(美聯社)

簽證 移民局 詐欺

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