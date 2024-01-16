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金恩紀念日活動 充滿政治味

編譯尤寶琪／綜合15日電
佛羅里達州邁阿密市15日以遊行慶祝已故非裔民權領袖金恩博士的生日，有居民穿著印有金恩頭像的恤衫參加。(歐新社)
佛羅里達州邁阿密市15日以遊行慶祝已故非裔民權領袖金恩博士的生日，有居民穿著印有金恩頭像的恤衫參加。(歐新社)

15日是紀念非裔民權領袖馬丁‧路德‧金恩冥誕的金恩博士紀念日(Martin Luther King Jr. Day)，不僅適逢總統大選年，當天更是共和黨第一場總統初選的愛阿華州黨團投票，讓不少慶祝活動因此充滿了政治味。

在金恩博士家鄉亞特蘭大(Atlanta)，歷史悠久的「埃比納瑟浸信會」(Ebenezer Baptist Church)舉行的第56屆紀念會上，就有不少發言人提及了美國當下分裂的黨派氣氛；金恩博士曾擔任過該教堂的牧師。

負責調查2021年1月6日國會暴動的前共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在演說中，雖然沒有提及前總統川普的名字，但卻嚴厲譴責統川普；她也批評一些宗教領袖崇拜的是川普而非上帝。

「一名前總統拒絕承認他敗選了，然後他讓數百萬人相信，我們的選舉和民主失效了，」錢尼說，「他威脅到我們國家的根基，以及金恩博士努力拯救的一切。」

「你們最好都去投票！」民主黨籍喬州聯邦參議員，同時也是埃比納瑟浸信會資深牧師的沃諾克(Raphael Warnock)對民眾說，「如果你的選票無效，那他們為什麼這麼努力的阻止你投票呢？」他呼籲選民「起來去投下你的一票。挺身而出吧」。

「我們的人性正遭受攻擊，」金恩博士的小女兒伯妮絲·金恩(Bernice King)警告，她指出自己父親的非暴力傳承告訴這世界，「我們是可以擊敗不公正和無知，同時也讓民眾承擔責任，而非是去摧毀、削弱、貶低或否定他們。」

副總統賀錦麗(Kamala Harris)在南卡羅來納州議會大廈舉行的金恩博士紀念日集會上指出，與金恩博士相隔兩三代的年輕人，見到自己的自由縮水，無論是限制投票或禁止墮胎的法律，還是揮之不去的槍枝暴力，尤其是在校園之中。

「他們甚至企圖抹去、忽視和重寫我們歷史最不堪的部分，像是內戰；難道真的要我直言這其實是跟奴隸制有關嗎？」賀錦麗說。

在肯塔基州成長的歐路索拉15日在威斯李揚學院舉行的慶祝活動上講述金恩博士事蹟對她...
在肯塔基州成長的歐路索拉15日在威斯李揚學院舉行的慶祝活動上講述金恩博士事蹟對她的啟發。(美聯社)

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