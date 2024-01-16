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波音自行檢驗飛安 FAA擬收回

編譯廖振堯／綜合15日電
阿拉斯加航空波音737 Max 9客機發生艙門高空脫落的事故後，聯邦航空管理局將重新審查允許波音自行安全檢驗飛機的做法。(美聯社)
阿拉斯加航空波音737 Max 9客機發生艙門高空脫落的事故後，聯邦航空管理局將重新審查允許波音自行安全檢驗飛機的做法。(美聯社)

阿拉斯加航空一架波音737 Max 9於5日發生艙門高空脫落的事故後，同型機已停飛，監管機構也開始調查事發原因。聯邦航空管理局(FAA)日前宣布，將加強監督波音及其供應商，也會重新審查長期以來允許波音內部自行安全檢驗飛機的做法是否得當。

全國公共廣播電台(NPR)報導，FAA局長惠特克(Mike Whitaker)在聲明表示，現在是重新審查授權並評估任何相關安全風險的時候，Max 9停飛以及近年來發現的多個與生產相關的問題，使他們必須考慮各種選擇來降低風險。

民主黨參院商業委員會主席坎特威爾(Maria Cantwell)11日致函惠特克，說FAA監督程序未能有效確保波音飛機能夠符合法規要求安全運行；隔日聲明則說大眾應該全面評估波音和機身供應商Spirit AeroSystems，以加強生產品質和航空安全。

FAA長期以來授權部分監管工作給波音員工，雖然這種做法遭受批評，但支持者表示FAA的資源有限，因此必須依賴波音或其他製造商的專業知識來自行認證。現在FAA將考慮是否將監督、品管、檢驗等工作交給獨立第三方機構。

前FAA安全檢查員索西(David Soucie)稱「早就該這樣做了」，他批評FAA在2018年和2019年發生兩起、共346人死亡的波音 737 Max 8墜機事故後，停飛決策不夠迅速。但他認為惠特克似乎對此類事件採取更積極的態度。

索西表示，航空公司可能為了營利而無法執行獨立檢驗，因此交由第三方機構是非常明智的，但這個轉移是十分巨大的工程，將影響美國每個生產與飛機相關產品的製造商。

阿航及聯合航空都表示仍在等待FAA指導方針的最終批准，以便他們可以正式檢查停飛的飛機。FAA聲明則說何時復飛取決於是否足夠安全，而不是多快跑完程序。FAA前一天的聲明也宣布調查波音製造流程，該公司已承諾配合。

參院 民主黨

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