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辣妹過招20年後重拍 勇奪周末票房冠軍

編譯徐薏茹／綜合14日電
新一代的辣妹過招，同樣題材20年後再度搬上大螢幕，依然吸引新一代的觀眾，票房創下上周末賣座冠軍。(美聯社)
新一代的辣妹過招，同樣題材20年後再度搬上大螢幕，依然吸引新一代的觀眾，票房創下上周末賣座冠軍。(美聯社)

2024年新版「辣妹過招」(Mean Girls)上映三天即賺進2800萬元票房，榮登上周末北美票房冠軍，與另一部充滿粉紅色調的電影「芭比」(Barbie)相同，「辣妹過招」的女性觀眾在上映首周占大多數，高達76%，根據票站調查，70%的觀眾介於18歲至34歲，代表此一題材對於原版2004年上映時還未出生的觀眾也具有吸引力。

派拉蒙發行長艾羅森(Chris Aronson)說：「這部電影具有代表性，編劇蒂娜費(Tina Fey)是傳奇人物，她的現代改編引起觀眾共鳴，尤其是女性觀眾。」

重拍版「辣妹過招」由安格利萊斯(Angourie Rice)、奧莉伊卡拉瓦爾侯(Auli'i Cravalho)、蕾妮拉普(Reneé Rapp)主演，該電影原計畫直接在串流平台Paramount+上架，但由於試映成績良好，片商改變計畫；社群媒體在宣傳方面也發揮重要作用，「辣妹過招」激發好友揪團去看電影的風潮，約40%的觀眾是和兩個或以上的朋友一起進電影院

新版由薩曼莎·簡恩(Samantha Jayne)、小阿圖羅·佩雷斯(Arturo Perez Jr.)執導，蒂娜費回歸擔任編劇，並參與新版演出，本片在影評網站爛番茄獲得70%好評，但CinemaScore的觀眾評分為B，對於口碑吸引可能不是特別好的預兆，近期上映的音樂劇如「旺卡」(Wonka)、「紫色姐妹花」(The Color Purple)均獲得A評分。儘管如此，片商對於本周後的表現還是抱持樂觀，「辣妹過招」的海外票房為650萬元。

「蜂刑者」(The Beekeeper)首映周登上第二名，票房估計約1680萬元；男性觀眾約占62%，觀眾在CinemaScore的整體評分為B+。

第三名是提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的「旺卡」，該片上映第五個周末的票房收入為840萬元，目前國內票房已超過1億7800萬元，全球票房突破5億元。

芭比 電影院 社群媒體

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