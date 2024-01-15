聯邦環保署開徵甲烷排放費 挨轟變相增稅

在抽取原油的過程中會造成甲烷外洩，必須加以燃燒以免中毒，卻因此造成溫室效應。聯邦政府從今年起將對石油公司課徵甲烷排放費。(美聯社)

環保署(EPA)日前提議向石油 及天然氣 公司徵收甲烷排放費，相關行業組織抨擊這是「懲罰性增稅」。

環保署12日表示，有關規定是依循2022年「降低通膨法」(IRA)內的國會命令執行，該法案目的之一是對抗氣候變遷，徵收費用正是鼓勵業界採用方法減少甲烷排放。

徵收甲烷排放費從2024年正式開始實施，每噸徵收900元，明年調高至1200元，2026年增至1500元，之後將維持在這個水平。

甲烷被視為影響氣候的超級污染物，占溫室氣體排放的三分之一，比二氧化碳更嚴重。而石油及天然氣產業是美國最大的工業甲烷排放源，故倡議者認為，減少甲烷排放是減緩氣候變遷的重要途徑。

EPA署長芮根(Michael Regan)表示，這個名為「甲烷減排計畫」(Methane Emissions Reduction Program)徵收費用，是鼓勵業界盡早採用新技術，以減少甲烷排放及其他有害空氣污染物。

民主黨籍參議院環境與公共事務委員會主席卡波(Thomas Carper)對新收費規定表示歡迎，認為政府是按照國會指示徵收甲烷排放費。

民主黨籍眾議院能源和商業委員會主席帕隆(Frank Pallone)也說，徵收甲烷排放費，將確保消費者不再為排放造成的危害埋單。

美國環保基金會主席克虜伯(Fred Krupp)說，徵收費用是常識，業界應對甲烷污染負責，因為它是全球暖化的主要根源。

但共和黨人聲稱收徵收費會抬高天然氣價格，最終還是轉嫁給消費者。西維吉尼亞州 聯邦參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)說，數以百萬計民眾將付出更高能源費用。

石油及天然氣行業最大的遊說團體「美國石油協會」，也猛烈抨擊徵費規定，指是懲罰性增稅，國會應予以取消。