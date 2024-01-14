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1女2童溺斃…阻止聯邦幹員搭救渡河移民 美邊防官員批德州「不人道」

中央社／奧斯汀13日綜合外電報導
美國邊防官員與一位國會議員表示，昨晚有一名女子和兩名孩童試圖從墨西哥入境美國時，在格蘭河溺斃，3人身亡前，德州軍事人員曾阻撓聯邦邊防官員予以協助。圖為美墨邊境謝爾比公園對面的格蘭德河。（路透）
美國邊防官員與一位國會議員表示，昨晚有一名女子和兩名孩童試圖從墨西哥入境美國時，在格蘭河溺斃，3人身亡前，德州軍事人員曾阻撓聯邦邊防官員予以協助。圖為美墨邊境謝爾比公園對面的格蘭德河。（路透）

美國邊防官員與一位國會議員表示，昨晚有一名女子和兩名孩童試圖從墨西哥入境美國時，在格蘭德河（Rio Grande）溺斃，3人身亡前，德州軍事人員曾阻撓聯邦邊防官員予以協助。

路透報導，官員表示，這3人試圖在德州伊格帕斯（Eagle Pass）的希比公園（Shelby Park）附近渡河，此地並非合法出入境關卡，而且德州國民兵（Texas National Guard）本週才在這裡加裝蛇腹形鐵絲網和圍籬。

根據民主黨籍聯邦眾議員庫維拉（Henry Cuellar）的聲明，北美中部時區昨晚9時，聯邦邊境巡邏隊幹員得知有一群移民在嘗試渡河時遇險。

聯邦幹員無法用電話聯繫上德州官員，便徑直前往希比公園入口，跟那裡的德州軍事部（Texas Military Department）和德州國民兵官員溝通，但德州軍事部官兵說，就算發生緊急情況，也不會讓移民通過。

美國國土安全部（Department of Homeland Security）發言人米蘭達（Luis Miranda）說，德州軍官「用身體阻擋」美國邊防幹員進入案發區域執行勤務，「德州州長的政策殘酷、危險又不人道，且德州公然藐視聯邦對於移民事務的職權，構成嚴峻風險」。

庫維拉說，墨西哥當局昨天發現遇難女子和兩名孩童的遺體，3人身分並未公開。

這起死亡案件發生之際，共和黨籍德州州長艾伯特（Greg Abbott）因為移民問題，與民主黨籍美國總統拜登政府的紛爭日益激烈。自拜登2021年就任以來，非法越境的移民人數創下紀錄。

艾伯特任內，德州執行邊防管控時愈來愈自行其是，過去這項事務屬於聯邦政府的法定職權。

德州 移民 拜登

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