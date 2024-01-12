俄亥俄州婦在家流產死胎沖馬桶 大陪審團決定不起訴

將流產胎兒屍體丟進馬桶而被控虐待屍體的俄亥俄州女子華茲，獲悉自己獲得不予起訴處分後，向聲援群眾揮手致意。(美聯社)

俄亥俄州 34歲非裔 女子布列塔尼‧華茲(Brittany Watts)懷孕22周時，因胎死腹中在自家廁所流產後，將胎兒丟進馬桶沖走，遭檢方指控虐待屍體而引發全國爭議。大陪審團11日決定不予起訴。

杜倫巴爾郡(Trumbull County)檢察官辦公室稱，這起引發全國關注的案子至此總算獲得解決。

就在全國各州忙著制定生殖保健新法之際，華茲在家流產引起熱烈討論。華茲的支持者原計畫在法院廣場上舉辦「與布列塔尼同在」聲援活動，但在活動開始前幾小時，大陪審團做出決定。

檢察官稱，華茲流產後，將胎屍丟進馬桶用水沖走，然後出門，胎兒卻卡在水管裡。華茲的律師告訴法官，華茲沒有犯罪記錄，而且為了每天都在發生的事被妖魔化。驗屍確定胎兒在子宮內死亡，並未受外傷。

華茲曾在流產前幾天，兩度前往沃倫藍領階層社區的天主教聖約瑟夫醫院(Mercy Health-St. Joseph's Hospital)就診；醫生說，她的胎兒無法存活，必須引流，否則母親將面臨死亡的「重大風險」。

華茲的律師說，由於延誤和其他併發症 ，華茲每次就診都未接受治療就離開。在家流產後，華茲打算依約去做頭髮，但朋友將她送去醫院。醫院一名護士詢問華茲後，撥打911報告一名先前懷孕的患者返院聲稱「嬰兒在她後院桶子裡」，引發警方調查，最終導致檢方對華茲提出指控。

沃倫助理檢察官瓜奈里(Lewis Guarnieri)告訴地方法院法官伊萬查克(Terry Ivanchak)，問題不在於「嬰兒死亡的時間或方式」，而是「嬰兒被丟入馬桶」這項事實。他指出嬰兒身形已大到足以堵塞馬桶並卡在水管裡，而這位母親還安然照常過她的一天。

辯護律師蒂姆科(Traci Timko)說，俄亥俄州有關虐待屍體的法規缺乏明確定義，包括「人類屍體」的定義以及哪些要素會造成合理家庭與社區情感「憤怒」。