德州教師績效支薪計畫進展緩慢 最大阻力教師本身

德州政府推出以績效做為基準提高教師薪資的新制度，宣稱此一方法將可提高教師薪水最高達六位數，但數據顯示，實施四年後，只有不到1%的教師收入達到10萬元。(美聯社)

德州 政府推出基於績效提高教師薪資的新措施，宣稱此一方法將可提高教師待遇，薪水最高達到六位數，但新數據顯示，四年後收入達10萬元的德州教師約為1000人，遠不及該州教師總數的1%；半數以上的學區 甚至還未登記參與這一績效制度，一些學區表示領取州政府資助的獎金需要繁瑣的推廣過程，同時擔心資金用完；這項工作之所以進展緩慢，部分是因為最大的反對聲浪來自教師本身，一些教師抱怨額外的薪資分發不公，使同事之間互相競爭。

四年級教師史蒂芬妮·斯托比(Stephanie Stoebe)說：「這種基於績效的薪酬招致敵意，也招致競爭。」

德州的情況說明，何以基於績效的薪酬制度經常失敗，即使擁護者大力呼籲此方式將讓教師的薪資更具競爭力。

全國教師平均薪資為6萬7000元，平均起薪為4萬3000元；大多數薪資是根據資歷計算、研究所學歷和額外工作會有加給，這一制度獲得教師工會青睞。

在德州，各學區可向州政府提出一套以統計學評估教師與衡量學生成長的方法，加入名為「教師激勵分配」(Teacher Incentive Allotment)的績效工資計畫；加入計畫的學區校方管理層將教師分為三個等級，每年可獲得3000至3萬2000元的額外薪資，在偏鄉或高需求學校任職的教師可獲得最高獎金。

但各學區一直設法尋找為選修課和其他無標準化考試科目排名的方法，許多學區為此必須聘請顧問或重新安排員工，全職管理該項計畫。

上學年共有378個學區參與該項計畫，約占全州三分之一，1萬3774名教師獲得獎金；本學年有另外100個學區加入。

德州教育局 (Texas Education Agency)主任霍茲格拉夫(Matthew Holzgrafe)負責監督這項績效工資計畫，他指出：「對於許多學區來說，辨別優秀教師並不容易。」他表示參與的人數超出最初預期，教育局希望每年有100至150個學區加入該計畫。