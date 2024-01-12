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樞機主教性侵少女案 法官以被告失智為由裁決停審

記者張聲肇／綜合報導
前樞機主教麥卡瑞克涉嫌性侵18歲少女案，因他罹患失智、「不具行為能力」，10日被威斯康辛州地方法院宣布停審。(美聯社)
前樞機主教麥卡瑞克涉嫌性侵18歲少女案，因他罹患失智、「不具行為能力」，10日被威斯康辛州地方法院宣布停審。(美聯社)

前樞機主教麥卡瑞克(Theodore McCarrick)涉嫌性侵18歲少女案，威斯康辛州地方法院法官芮迪(David M. Reddy)10日以被告罹患失智、「不具行為能力」為由，宣布停審。

麻州地方法院8月以同樣的理由，駁回同一受害人引發的性虐待刑事犯罪訴訟。

檢方2018年指控麥卡瑞克於1970年代在維州湖畔撫摸友人女兒，罪名是「四級性侵害」，屬輕罪。

2019年，天主教廷調查發現他確曾性虐待未成年人後，免除他的神職，於2020年發布長達450頁的報告，細數他在上司明知他有問題的情況下，還步步高升，一路為惡的經過。

報告結論說，教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)早就知道，卻故意視而不見麥卡瑞克性方面的不當行為，引發了諸多流言與指控，有些指控還有白紙黑字的證據，放任他在天主教內逐步登上高位，握有重權。

麥卡瑞克目前居住在密蘇里州神職人員療養機構，未到威州沃爾沃斯郡法院出庭。

法官只宣布停止審判，表示本案可能開啟重審，令被告律師布廷(Jerome Buting)極為不滿，說他從業43年來從未聽說過還有誰因為46年前的微罪而被告。

別州的檢察官不無可能對麥卡瑞克提出刑事起訴。麥卡瑞克在新澤西州還有七樁民事官司，罪名都是「性虐待」。

但威州法官10日的裁決，意謂美國天主教最高位階性犯罪嫌犯的「公審」從此落幕。

而倖存的受害人和天主教觀察家最在意的「透明度」改革，可能因此不了了之。受害人和關切教廷的人士想要追究的不僅是麥卡瑞克一輩子做了多少惡事，他們更想知道，醜聞發生時，整個教會結構中還有哪些人、何時知悉？

新州數名受害人的代表律師安德森(Jeff Anderson)說，梵蒂岡寧願保護位高權重的自己人，讓年輕信徒遭受性侵害，本案就是最有力的證明；而裁定停審，顯示梵蒂岡和司法體系都想讓麥卡瑞克輕易過關，這不就意謂著縱容犯罪？

新澤西州 麻州 密蘇里州

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