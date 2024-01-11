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飛到一半開門指示燈號突亮起 聯航班機改道緊急著陸

編譯周辰陽／即時報導
聯合航空10日發生一班從佛州薩拉索塔起飛的航班因為開門指示燈號亮起，讓機師決定在最近的機場緊急著陸。資料照片。（路透）
聯合航空10日發生一班從佛州薩拉索塔起飛的航班因為開門指示燈號亮起，讓機師決定在最近的機場緊急著陸。資料照片。（路透）

阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機發生門板在空中飛脫的事故不到一周後，聯合航空10日一班從佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota, FL）起飛的航班也因為開門指示燈號亮起，讓機師決定在下一個最近的機場緊急著陸。

聯航是執飛波音737 Max 9噴射機的兩家美國航空業者之一，但這次發生問題的航班是空中巴士A319型飛機。紐約郵報引述機場發言人說法報導，聯航UA 2434的航班正飛往芝加哥時，開門指示燈號亮起，導致機師向簽派員發出警報，並且改道飛往坦帕。

根據航班追蹤網站Flight Aware資訊，UA 2434在當地時間下午3時42分自薩拉索塔-布拉登頓國際機場起飛，接著轉飛坦帕國際機場，於下午4時35分平安著陸。

聯航發言人告訴紐約郵報，UA 2434航班載有123名乘客和5名機組員，緊急著陸是「作為今天下午解決可能機械問題的預防措施」。

根據報導，聯航並未立刻具體說明前述的問題是否牽涉到開門燈號。不過，坦帕國際機場的發言人表示，在機師申請跑到空間進行以著陸時，簽派員收到的呼叫內容正是如此。

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