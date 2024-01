飛到一半開門指示燈號突亮起 聯航班機改道緊急著陸

阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機發生門板在空中飛脫的事故不到一周後,聯合航空10日一班從佛羅里達州 薩拉索塔(Sarasota, FL)起飛的航班也因為開門指示燈號亮起,讓機師決定在下一個最近的機場緊急著陸。

聯航是執飛波音737 Max 9噴射機的兩家美國航空業者之一,但這次發生問題的航班是空中巴士A319型飛機。紐約郵報引述機場發言人說法報導,聯航UA 2434的航班正飛往芝加哥 時,開門指示燈號亮起,導致機師向簽派員發出警報,並且改道飛往坦帕。

