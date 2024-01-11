川普岳母過世享年78歲 梅蘭妮雅以母為榮

前第一夫人梅蘭妮亞·川普的母親阿瑪麗婭·克納夫斯，於日前過世，享年78歲。(美聯社)

前第一夫人梅蘭妮亞 ·川普 (Melania Trump)9日在社群媒體X平台發文宣布，她的母親阿瑪麗婭·克納夫斯 (Amalija Knavs)過世，享年78歲。梅蘭妮亞沒有說明死因。

阿瑪麗婭·克納夫斯來自斯洛維尼亞，之前是工廠工人。她和丈夫維克多·克納夫斯(Viktor Knavs)在女兒梅蘭妮亞贊助擔保下，依親取得綠卡成為永久居民，2018年8月正式入籍。

前總統川普曾在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)官邸和私人俱樂部舉行的除夕派對上透露，他岳母「病得很重」，所以梅蘭妮亞在邁阿密陪伴住院的母親。岳母死訊公布後，川普於社群媒體發文寫道：「對整個川普家族來說，這是個非常悲傷的夜晚！！！梅蘭妮亞偉大而美麗的母親阿瑪麗婭剛剛升天了。她是個非常棒的女性，我們深深懷念她！」

川普一家人正準備出門度假，右起前總統川普、川普的岳母阿瑪麗婭·克納夫斯、第一夫人梅蘭妮亞、川普么子拜倫。(美聯社)

川普岳父母經常入住女兒家，包括紐約川普大樓、海湖莊園等，協助照顧川普么子拜倫。川普入主白宮後，也常出現於華府。

就在他們2018年正式入籍成為美國公民前幾個月，川普曾公開譴責「鍊式移民 」，也就是依親移民。他寫道：「鍊式移民現在必須結束！有些人帶著全家一起進來，這才是真的邪惡；不能接受！」克納夫斯一家拿到公民身分，很快引發批評；共和黨策士納瓦羅-卡德納斯(Ana Navarro-Cárdenas)推文道：「我猜，若是梅蘭妮亞的家人，就是『家庭團聚』，應受讚揚；其他人就是『鍊式移民』，必須停止。」

據「紐約客」(New Yorker)報導，梅蘭妮亞的自介中提到她母親1964年至1997年間先在自家農場種植洋蔥，然後去國有童裝工廠工作。梅蘭妮亞2016年共和黨全國代表大會演說時，表示她的模特兒生涯受到母親工作的啟發；「我優雅而勤奮的母親阿瑪麗婭，向我介紹了時尚和美。」