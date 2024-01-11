我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

川普岳母過世享年78歲 梅蘭妮雅以母為榮

記者胡玉立／綜合報導
前第一夫人梅蘭妮亞·川普的母親阿瑪麗婭·克納夫斯，於日前過世，享年78歲。(美聯社)
前第一夫人梅蘭妮亞·川普的母親阿瑪麗婭·克納夫斯，於日前過世，享年78歲。(美聯社)

前第一夫人梅蘭妮亞·川普(Melania Trump)9日在社群媒體X平台發文宣布，她的母親阿瑪麗婭·克納夫斯 (Amalija Knavs)過世，享年78歲。梅蘭妮亞沒有說明死因。

阿瑪麗婭·克納夫斯來自斯洛維尼亞，之前是工廠工人。她和丈夫維克多·克納夫斯(Viktor Knavs)在女兒梅蘭妮亞贊助擔保下，依親取得綠卡成為永久居民，2018年8月正式入籍。

前總統川普曾在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)官邸和私人俱樂部舉行的除夕派對上透露，他岳母「病得很重」，所以梅蘭妮亞在邁阿密陪伴住院的母親。岳母死訊公布後，川普於社群媒體發文寫道：「對整個川普家族來說，這是個非常悲傷的夜晚！！！梅蘭妮亞偉大而美麗的母親阿瑪麗婭剛剛升天了。她是個非常棒的女性，我們深深懷念她！」

川普一家人正準備出門度假，右起前總統川普、川普的岳母阿瑪麗婭·克納夫斯、第一夫人...
川普一家人正準備出門度假，右起前總統川普、川普的岳母阿瑪麗婭·克納夫斯、第一夫人梅蘭妮亞、川普么子拜倫。(美聯社)

川普岳父母經常入住女兒家，包括紐約川普大樓、海湖莊園等，協助照顧川普么子拜倫。川普入主白宮後，也常出現於華府。

就在他們2018年正式入籍成為美國公民前幾個月，川普曾公開譴責「鍊式移民」，也就是依親移民。他寫道：「鍊式移民現在必須結束！有些人帶著全家一起進來，這才是真的邪惡；不能接受！」克納夫斯一家拿到公民身分，很快引發批評；共和黨策士納瓦羅-卡德納斯(Ana Navarro-Cárdenas)推文道：「我猜，若是梅蘭妮亞的家人，就是『家庭團聚』，應受讚揚；其他人就是『鍊式移民』，必須停止。」

據「紐約客」(New Yorker)報導，梅蘭妮亞的自介中提到她母親1964年至1997年間先在自家農場種植洋蔥，然後去國有童裝工廠工作。梅蘭妮亞2016年共和黨全國代表大會演說時，表示她的模特兒生涯受到母親工作的啟發；「我優雅而勤奮的母親阿瑪麗婭，向我介紹了時尚和美。」

川普 梅蘭妮亞 移民

上一則

美墨邊界再現無證客潮 梅奧卡斯二度面臨彈劾

下一則

又來這招 川普譏海理出生時父母不是公民 沒資格選總統

延伸閱讀

川普遭爆曾嗆歐盟執委主席：歐洲出事美國絕不會相助

川普遭爆曾嗆歐盟執委主席：歐洲出事美國絕不會相助
歐盟官員提千億軍事基金 揭4年前川普揚言不助防衛

歐盟官員提千億軍事基金 揭4年前川普揚言不助防衛
內州律師提告 禁川普列名選票…法官駁回：缺乏立場

內州律師提告 禁川普列名選票…法官駁回：缺乏立場
美經濟崩潰？川普盼1年內垮掉 由拜登政府負責「我不想當胡佛」

美經濟崩潰？川普盼1年內垮掉 由拜登政府負責「我不想當胡佛」

熱門新聞

Target貨架上的Stanley情人節限量版保溫杯十分搶手。(截取自TikTok用戶Victoria Robino)

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

2024-01-05 13:29
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
芝城西郊一處民宅發生華人夫妻家暴雙死命案，警方將現場圍上黃色禁入橫條。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

2024-01-10 16:44
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
一名南韓籍女性在亞特蘭大遭一個宗教組織成員囚虐致死，震驚韓裔社區。圖為其中五名成年嫌犯，左起分別為Joonho Lee、Hyunji Lee、Gawon Lee、Joonhyun Lee、Eric Hyun。（美聯社）

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

2024-01-08 22:01

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光