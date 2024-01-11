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艙門掉落 阿拉斯加航空同款波音737 Max 9全面停飛檢測

編譯周芳苑／綜合10日電
阿拉斯加航空表示，歷經上周一架班機起飛後機身一片門板被吹走以致出現一個大洞的驚險事件後，所有同型波音737 Max 9型客機在13日前將全面停飛，進行檢查。(路透)
阿拉斯加航空表示，歷經上周一架班機起飛後機身一片門板被吹走以致出現一個大洞的驚險事件後，所有同型波音737 Max 9型客機在13日前將全面停飛，進行檢查。(路透)

阿拉斯加航空(Alaska Airlines，簡稱AS)10日表示，歷經上周一架班機起飛後機身一片門板被吹走以致出現一個大洞的驚險事件後，所有同型波音737 Max 9型客機在13日前將全面停飛，進行檢查。

阿拉斯加航空稱，每天將有110至150個航班受到影響；該公司先前已取消原定使用這種機型的航班，10日確認，航班取消要持續好幾天。

另一家使用波音737 Max 9的聯合航空(United Airlines)10日表示，該公司也在等待最終檢查程序的批准；等待期間，10日有167個航班被取消，並預告11日還會有150多個航班取消。

阿拉斯加航空由俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略市的1282航班5日晚間起飛後不久，機上一片內嵌式門板飛走，導致機身出現一個大洞，緊急回航降落。事發後，美國聯邦航空管理局(FAA)下令停飛部分波音737 Max 9飛機，並表示須針對在國內所有裝置同款「機艙中段內嵌式艙門」(mid cabin door plug)的同型飛機進行檢測

阿拉斯加航空仍在等待核准文件以便開始正式檢查。

聯合航空稱，初步檢查發現螺栓鬆動和其他問題，可能對於飛機系統性問題造成顧慮，已於10日更新；這些問題似乎與門板的安裝有關，部分螺栓必需加強栓緊。

波音公司執行長卡爾霍恩(David Calhoun)說，他相信FAA的檢查程序可防止未來再發生類似事故，也可望為波音提供與該問題相關的重要數據。波音想知道該公司檢查過程出現什麼疏漏、源頭作業有什麼問題以致於發生危險意外。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)也正在調查這起事故；多名乘客在5日的事故中受傷，據阿拉斯加航空表示，所有旅客的傷勢在6日晚間都已無大礙。

加州 檢測 俄勒岡州

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