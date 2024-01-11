4年前被偷 流浪狗巧遇NBA球星 歷經波折找到主人

NBA猶他爵士隊前鋒奧利尼克的妻子賈姬，抱住流浪狗哈蕾。(取材自Washington Post X )

華盛頓郵報 日前報導，NBA猶他爵士隊(Utah Jazz)前鋒奧利尼克(Kelly Olynyk)與妻子去年聖誕節 當天，發現一隻流浪狗，並決心找到主人，終於讓這隻流浪狗重回主人懷抱。

NBA猶他爵士隊前鋒奧利尼克。(美聯社)

聖誕節當天，奧利尼克夫婦開家前往聖安東尼奧(San Antonio)一家快餐店吃午餐，發現停車場有一隻灰色流浪狗，奧利尼克回憶當時表示：「我打開車門，想要查看這隻狗是否有狗牌，突然牠就跳進來，還跳到妻子賈姬(Jackie)腿上。」

奧利尼克表示：「因為狗狗沒有狗牌，所以賈姬說，如果是我們的狗狗失踪或走失，我們會希望有人幫忙。」於是這對夫婦決定要為流浪狗找到主人。

他們決定先去該區動物收容所調查狗狗身分，不過當天正巧是聖誕節，所有動物收容所都關門，於是又轉向急診獸醫求助，經過檢查得知狗狗晶片 登記名字叫哈蕾(Harley)，不過電話號碼關機，登記的地址也非哈蕾主人住處。

於是決定透過社交媒體搜尋，呼籲知情網友主動聯繫，並將哈蕾帶回飯店照料，並冒著冷颼颼的天氣，在戶外享用聖誕大餐，賈姬表示：「每個人都認為我們瘋了，但我們三個人坐在外面點了開胃菜，一起吃了我們的聖誕大餐。」

當晚透過朋友聯繫善心人士，願意收留哈蕾一晚，不料奧利尼克夫婦開車將哈蕾送到善心人士家時，哈蕾不願離去又跳上賈姬腿上，已經飼養一對臘腸犬的奧利尼克表示：「我們必須努力找到飼主，不然就得收養哈蕾。」

隨後電話響起，賈姬表示：「是哈蕾女主人來電，她的朋友得知消息並和她聯繫。」於是這對夫婦又開車10分鐘來到女主人住處。

奧利尼克表示：「狗狗立刻跳進她的懷裡，太棒了。」據女主人表示，哈蕾四年前被偷後，曾經為此難過一年，如今哈蕾平安回家，賈姬直言：「這就像是聖誕節一個小小奇蹟。」