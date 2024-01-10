2023年均溫58.96℉ 19世紀有氣溫紀錄以來最熱的一年

歐洲氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」9日證實2023年是有氣溫紀錄以來，地球最熱的一年。圖為去年7月20日亞利桑納州鳳凰城氣溫飆到華氏119度(48.3攝氏度)，一名男子補充水分。(美聯社)

歐盟資助的氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)9日指出，2023年地球年均溫達攝氏14.98度(華氏58.96度)，比工業化前高出1.48攝氏度(華氏2.66度)，創下19世紀中葉有氣溫紀錄以來的歷史新高，而豪雨洪水、野火肆虐等氣候災難2024年可能持續高頻率出現。

2023年均溫也逼近全球各國政府同意努力、以免氣候變遷 的惡性效應一發不可收拾的上限： 高於工業化前1.5攝氏度；該機構負責人布恩騰波(Carlo Buontempo)說，過去幾個月，大家所見的極端氣候生動說明了人類文明發展迄今，人類對氣候造成多大的影響。

該機構的報告把地球溫度創新高歸因於兩大因素：溫室氣體排放量越來越大，以及聖嬰洋流過去三年釋入大氣層的熱氣。美國海洋暨大氣管理局(NOAA)首席科學家莎拉‧卡普尼克(Sarah Kapnick)解釋說，洋流熱氣壓抑了三年，突然間透過各地洋流釋放到大氣層。

華爾街日報報導，不是2023年的每一陣暴風或熱浪 都是氣候變遷造成的，也不是每個都市、每州/省或國家的年均溫都破紀錄，但氣候科學家認為，全球氣溫高升，只會增加豪雨、熱浪、乾旱和野火更多也更久的機率。

報告說，2023年6到12月，每一個月的均溫都比往年同一月份高，元月或2月截止的12個月「年均溫」可能會比工業化前高出1.5攝氏度以上。

根據海洋大氣局全國環境資訊中心9日發布的報告，本土48州2023年的年均溫是開始有紀錄的1895年以來第五高，德州、路易斯安納、麻州、密西西比和新罕布夏創下最高年均溫紀錄，馬里蘭和佛州則寫下當地新高溫紀錄。

加拿大 卑詩省湯普森河大學野火專家弗蘭尼根(Michael Flannigan)解釋去年夏威夷和加拿大西部等野火成災的可能原因：大氣層越熱，越能夠從森林地表吸收死掉的植物的水氣，「燃料越乾燥，越容易起火、蔓延，終至火勢激烈，很難甚至不可能熄滅。」

達特茅斯學院(Dartmouth College)地理系副教授溫特(Jonathan M. Winter)指出，大氣層溫熱的另一害處：聚積大量水氣，醞釀更大的暴風雨。他說，「海洋溫度高升，海水蒸發更快，大氣層吸進，給暴風更多燃料，更多水氣。」