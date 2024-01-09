財長「美國不是洗錢天堂」 金融犯罪執法網絡 10萬家公司加入

財長葉倫8日宣布已有10萬家公司加入財政部「金融犯罪執法網絡」資料庫。(美聯社)

「美國不是洗錢天堂」，這是財政部 長葉倫 8日宣布10萬家公司加入財政部「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network)資料庫時，要傳達的訊息。葉倫同時指出，房地產 交易法規也將修訂，提高交易透明度，讓財政部更能掌握購買美國不動產的個人與公司資訊。

她到維吉尼亞州維也納市參加資料庫啟動儀式時表示，美國企業申報「受益方」(beneficial ownership)資訊時，須通報旗下各空殼公司的業主姓名，收集這項資料的目的，是要讓世人明白「美國不是讓人儲藏髒錢的避風港」。

國會通過的「公司透明法」2021年公告實施，財政部據以擬定公司營業獲益人法規；根據新法規，元月1日起，美國境內的公司必須申報名下各分公司或子公司直接和間接所有人或控制人的姓名。新法規生效後，員工總數不到20人的公司也須向政府登記。這種小公司約有3260萬家。

葉倫此行凸顯拜登政府有意提高企業透明度，防範空殼公司被用來洗錢、藏錢；她說，公司結構不透明，舉世皆然，讓有心人很容易隱匿不法行為，「財政部執法同仁掌握了公司獲益人的資訊後，就能依法逮捕、起訴違法者，沒收非法資產。」

全國小企業協會於2022年11月提告雖財政部，說它擬建立的「金融犯罪執行網絡」資料庫會加重小企業的負擔，違反個人隱私及言論自由，侵犯各州對企業的管轄權，有違憲之虞，法官預料很快就會做出裁決。

財政部提升房地產交易透明度的原因是房地產常被用來洗錢。葉倫說，不法行為人從2015年到2020年，利用美國房地產洗錢金額至少23億元。掌握每家公司「誰擁有什麼」的資訊，最大的好處就是「保護國家安全。」提升企業透明度則可「保護金融體系，確保公平競爭，增加稅收。」