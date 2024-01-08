內華達州男飛身攻擊法官 維持監禁4年

內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

上星期在內華達州 法庭上飛身攻擊女法官的一名男子，8日再出現在這名法官前；不同的是，這名男子不僅被戴上手銬腳鍊手套，更因去年的另一宗毆打案被同一位女法官判處最高四年監禁。

主審法官瑪麗‧凱‧霍爾薩斯(Mary Kay Holthus)8日對30歲被告瑞登(Deobra Delone Redden)的判決是針對去年的一宗毆打並造成嚴重傷害案，瑞登已於去年11月認罪；本月3日因該案出庭，因霍爾薩斯不同意讓瑞登交保釋放，引發瑞登不滿，飛身躍過法官席攻擊霍爾薩斯。

霍爾薩斯8日在庭上告訴瑞登，「我想明確表示，我不會改變或修改上周遭被告行為打斷之前所做出的判決。」

瑞登和他的律師8日在庭上都沒有發言；雖然他被判最高刑期四年，但如果在獄中表現良好，可能在服刑19個月後即可假釋出獄。

瑞登9日將針對3日攻擊法官案被控的15項罪名，在另一名法官前出席保釋庭；日後如果經審判罪名成立，將面臨數十年的監禁。

瑞登3日突然對法官發動攻擊，現場一片混亂；瑞登張開雙臂和雙腿，越過法官席，撲向法官後，先抓住法官的頭髮，法庭書記拉索(Michael Lasso)和幾名法院及監獄官員不得不出手，其中有些人揮拳；拉扯之中，拉索手部割傷須接受治療，另有一名警員肩膀脫臼、額頭受傷而住院。霍爾薩斯法官受輕傷，但第二天恢復工 作。

據 KSNV 報導，法庭鬥毆的逮捕報告顯示，瑞登扯掉霍爾薩斯一些頭髮；法官形容瑞登「高大、強壯、憤怒」。

美聯社報導，瑞登的養母說，瑞登被診斷出患有精神分裂症和躁鬱症，儘管法庭記錄顯示他有能力接受審判。

攻擊事件發生後，瑞登無法籌到5萬4000元保釋金而入獄，第二天拒絕因新指控返回法庭，法官將下次出庭時間重新安排在9日。

美聯社報導，地區檢察官沃爾夫森 (Steve Wolfson) 表示，瑞登的犯罪紀錄多半是暴力犯罪 ，包括三項重罪和九項輕罪；紀錄顯示，他此前曾因家庭毆打罪在內華達州入獄服刑。