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紐約市迎降雪但雪荒仍持續 新一輪暴雨將襲

強猛極地渦旋本周來襲 氣溫降到零下50度

編譯潘勛／綜合8日電
1月7日，人們在紐約州尼亞克哈德遜河畔的紀念公園玩耍，這是冬季的第一場雪。（路透）
1月7日，人們在紐約州尼亞克哈德遜河畔的紀念公園玩耍，這是冬季的第一場雪。（路透）

7日龐大的冰雪暴持續侵襲美國東北部，在哈德遜河谷倒下15吋的雪，但氣象學家指出，更寒的極地渦旋將在本周稍晚侵襲，先是橫掃太平洋岸西北部，再一路衝入中部、中西部，時間點將在未來五到十天，氣溫會降到華氏零下50度。

每日郵報8日報導，國家氣象局「氣候預報中心」(Climate Prediction Center)發布天氣預報，指出這一波徹骨之寒可能在周末抵達中部及東部地區。強冷程度，可能讓氣溫降到比每年此時的平均值還要低78度。

影片來源：YouTube

氣象學者指出，北極上空的同溫層發生一直暖化事件，只怕要驅趕極地渦旋南下，來到本土48個州。專家也預測會降雪量大於往常，降雪機率上升。

「zerohedge」報導，氣象模型預測， 東南方的高壓脊可能裹著冷空氣，來到美國及加拿大的整個西半部。

這次可能發作的冰雪暴，已被拿來跟2021年2月的冰雪暴「烏里」(Uri)相提並論，當時讓400多萬德州人無電可用達創紀錄的70.5小時。

加拿大氣象預報中心報導，隨著非常冷的空氣由北極圈本周南下，西部天氣即將急劇翻轉，某些地區氣溫將降到零下20幾甚至30幾度。大草原區(Prairies)白天溫度很難高出攝氏零下30度，在聖嬰現象發作的冬季，極端罕見。

亞伯他省愛德蒙頓市(Edmonton)7日凌晨幾小時，氣溫還有攝氏零下15度，但比起即將到來的天氣，算是極為溫暖了。本區域氣溫即將筆直降到零下20幾度。

極地渦旋本來把刺滑冰冷侷限在較高緯度區，但它減弱又變得不穩定，嚴寒就會南下。

去年12月氣溫溫和，北半球最冷的空氣滯冷在西伯利亞，但接下來大為改變。目前，相對於全球正常溫算最冷的溫度很快就會橫掃卑詩省(British Columbia)及大草原區西半部。

預報中心預報，隨著低壓系統往東發展，氣溫將發生巨大反差，整個亞伯他省都在攝氏零下30度，冷空氣開始南下。到了10日，北極氣柵打開，猛吹過大草原西部，氣溫將降到比平常季節來得低。到11日，氣溫將降到危險值，亞伯他省將出現比季均溫低20度的天氣。但事態到12日更糟，氣象模型預測，白天最高溫很難超過攝氏零下30度，為本世紀難得一見現象。

加拿大 德州 高溫

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