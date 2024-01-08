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調查反蘋果壟斷案 司法部擬上半年提訴

編譯廖振堯／綜合7日電
司法部針對蘋果公司的調查已進入後期階段，最快可能上半年便會提起全面反壟斷訴訟。(路透)
司法部針對蘋果公司的調查已進入後期階段，最快可能上半年便會提起全面反壟斷訴訟。(路透)

三位知情人士透露，司法部針對蘋果公司的反壟斷調查已進入後期階段，最快可能上半年便會提起全面反壟斷訴訟。意味著谷歌、亞馬遜、Meta和蘋果等四家科技業巨頭在不到五年內先後遭到聯邦監管機構起訴。

紐約時報7日報導，司法部專注於蘋果如何利用軟硬體的控制權保護iPhone主導地位，不僅讓蘋果設備綁住消費者，也使競爭對手更難參與競爭，這起訴訟將比蘋果先前面臨應用程式商店App Store官司更加廣泛。調查人員具體研究Apple Watch的相容性、iMessage通訊、Apple Pay支付系統等，兩名知情人士表示司法部反壟斷部門的高階主管正在審查調查結果；官員也曾多次與蘋果會面討論，最近一次在去年12月。

調查發現，競爭對手表示被拒絕使用智慧助理Siri；蘋果封鎖雲端遊戲程式，因為用戶將能繞過App Store、直接串流遊玩，扼殺儲值來源。

與蘋果定位追蹤器AirTag合作的藍牙追蹤服務商Tile高層被司法部人員約談，因iPhone定位服務受到第三方限制；司法部還調查了提供iMessage的新創公司Beeper如何阻止競爭廠牌的作業系統提供該服務。

蘋果新隱私工具App Tracking Transparency能讓iPhone用戶決定應用程式是否可追蹤個資，但限制廣告商也有反競爭嫌疑。調查人員也與銀行談話，了解蘋果如何阻止他們使用iPhone支付功能；最後則是Apple Watch與iPhone的相容性疑慮，穿戴裝置大廠Garmin用戶便抱怨無法用iPhone接收通知或回覆訊息。

歐洲監管機構今年預計將依2022年通過的「數位市場法」(Digital Markets Act)迫使蘋果開放App Store以外的應用商店；歐盟執委會2021年便判定蘋果向Apple Music的競爭對手徵收應用程式商店費用，觸犯反壟斷法。兩位知情人士表示蘋果如何遵守歐洲法規的細節，可能會影響司法部調查的結果。

蘋果公司位於加州庫柏蒂諾市的總部。(路透)
蘋果公司位於加州庫柏蒂諾市的總部。(路透)

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