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木星衛星艾娥近照 像義大利香腸比薩 NASA公布圖像 可自行下載

記者張聲肇／綜合報導
探測太空船「朱諾號」4日飛掠木星最大衛星之一的艾娥，傳回近距離拍攝照片。(取自NASA網站)
探測太空船「朱諾號」4日飛掠木星最大衛星之一的艾娥，傳回近距離拍攝照片。(取自NASA網站)

國家航空暨太空總署(NASA)探測太空船「朱諾號」(Juno)日前飛掠木星最大衛星之一的艾娥(Io)，傳回近距離拍攝照片。這個又被稱為「木衛一」的星球，崎嶇地表上滿布陡峭的懸崖、尖銳的山峰、翻騰的熔岩湖泊，甚至還有一柱火山煙雲。專家形容，彷彿一大片義大利香腸比薩(pepperoni pizza)。

西南研究所物理學者博爾頓(Scott Bolton)說，朱諾號4日拍攝到的艾娥景象「多采多姿到令人難以相信」，主要是硫磺和火山岩漿呈現的粽橘色和黃色。這顆衛星上的火山往太空噴出幾十哩長的岩漿，直透地核的裂縫中還可見到活躍的岩漿海。

這批歷來最靠近艾娥的照片，可以幫助科學家研判火山的動力來源，推論木星引力對於衛星上的火山活動有何影響，從而了解木星的大氣團及其周遭衛星當初是如何形成的。

專為探測木星而設計的「朱諾號」於2016年抵達木星附近，2021年NASA將探測任務延長，陸續傳回木星衛星甘尼米德(Ganymede)、歐羅巴(Europa)和最新的艾娥照片。木星的衛星多達95顆。

這是美國太空船首度近距離觀察艾娥。1979年，旅行者一號在星際之旅途中，發現艾娥上面有活火山；20年後，加利略任務的太空船傳回郵票般大小的艾娥表面特寫照。上個月30日，朱諾號飛到離艾娥僅932哩的上空，在可見波長範圍內，用相機捕捉到這顆衛星的整體及局部特寫高畫質照片。主持朱諾探測計畫的科學家在網站上公布了其中六張照片，供民眾下載。

博爾頓被這些近照震驚到幾乎說不出話來，尤其是某些山巔的陡峭情況，「真不知當初是如何形成的，親臨其境又會有何感覺？」「我很好奇，登山登到這些山尖點，或穿雪橇從上面往下衝，會是怎樣？」

太空 NASA 義大利

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