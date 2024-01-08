美兩民企拚登月 「遊隼號」先升空 「IM-1 Nova-C」2月發射

「天文機器人科技公司」製造的「遊隼號」月球登陸艇，8日將由「聯合發射聯盟」火神號火箭載運升空。(美聯社)

睽違50多年後，美國兩家民營太空企業即將啟動登陸月球計畫，將先派遣登陸艇到月球表面，為日後的太空人 重返月球任務做準備。

「直覺機器公司」的IM-1 Nova-C降落器將搭乘SpaceX的火箭於2月中旬前往月球。(美聯社)

美聯社報導，匹茲堡「天文機器人科技公司」(Astrobotic Technology)製造的「遊隼號」(Peregrine)月球登陸艇，8日將由「聯合發射聯盟」(United Launch Alliance)火神號火箭載運升空；波士頓 「直覺機器公司」(Intuitive Machines)的IM-1 Nova-C登陸艇則將搭乘太空科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭於2月中旬前往月球。

美國與蘇聯在1960至1970年代競相發射無人太空船登陸月球之後，近期中國和印度也加入探索月球的行列，日本最近可望成為第五個派遣登陸艇降落月球的國家，但只有美國曾派人登陸月球。

要讓探測器順利降落月球表面並非易事，由於沒有大氣層阻力，登陸艇必須使用反向推力火箭減緩下降速度，還要避開危險的懸崖和坑洞。

自從1972年12月阿波羅17號(Apollo 17)任務結束後，美國就沒有執行過登月計畫。因此「天文機器人」與「直覺機器」這兩家公司，不但要延續美國登月壯舉，彼此也在爭奪第一家成功登陸月球私人企業的榮銜。

雖然出發時間較晚，但IM-1 Nova-C在發射後一周內就能著陸，而「遊隼號」則需兩周時間才能抵達月球軌道並停留一個月後，於2月23日進行著陸。

2019年以來，這兩家公司從國家航空暨太空總署(NASA )月球運送服務計畫各自獲得近8000萬元資金後便展開激烈競爭，「天文機器人」的四腳、6呎高遊隼號將搭載20個研究包裹，計劃降落在月球的「黏灣」(Sinus Viscositatis)。

「直覺機器」的六腳、14呎高IM-1 Nova-C，將為NASA攜帶五個實驗設備，預計降落在月球南極區。科學家認為，月球南極的永久陰影坑蘊藏數十億磅的冰凍水，將可做為未來的太空人提供飲用水及製造火箭燃料。