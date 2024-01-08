我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

美兩民企拚登月 「遊隼號」先升空 「IM-1 Nova-C」2月發射

編譯莊瑞萌／綜合7日電
「天文機器人科技公司」製造的「遊隼號」月球登陸艇，8日將由「聯合發射聯盟」火神號火箭載運升空。(美聯社)
「天文機器人科技公司」製造的「遊隼號」月球登陸艇，8日將由「聯合發射聯盟」火神號火箭載運升空。(美聯社)

睽違50多年後，美國兩家民營太空企業即將啟動登陸月球計畫，將先派遣登陸艇到月球表面，為日後的太空人重返月球任務做準備。

「直覺機器公司」的IM-1 Nova-C降落器將搭乘SpaceX的火箭於2月中旬...
「直覺機器公司」的IM-1 Nova-C降落器將搭乘SpaceX的火箭於2月中旬前往月球。(美聯社)

美聯社報導，匹茲堡「天文機器人科技公司」(Astrobotic Technology)製造的「遊隼號」(Peregrine)月球登陸艇，8日將由「聯合發射聯盟」(United Launch Alliance)火神號火箭載運升空；波士頓「直覺機器公司」(Intuitive Machines)的IM-1 Nova-C登陸艇則將搭乘太空科技公司SpaceX的獵鷹重型火箭於2月中旬前往月球。

美國與蘇聯在1960至1970年代競相發射無人太空船登陸月球之後，近期中國和印度也加入探索月球的行列，日本最近可望成為第五個派遣登陸艇降落月球的國家，但只有美國曾派人登陸月球。

要讓探測器順利降落月球表面並非易事，由於沒有大氣層阻力，登陸艇必須使用反向推力火箭減緩下降速度，還要避開危險的懸崖和坑洞。

自從1972年12月阿波羅17號(Apollo 17)任務結束後，美國就沒有執行過登月計畫。因此「天文機器人」與「直覺機器」這兩家公司，不但要延續美國登月壯舉，彼此也在爭奪第一家成功登陸月球私人企業的榮銜。

雖然出發時間較晚，但IM-1 Nova-C在發射後一周內就能著陸，而「遊隼號」則需兩周時間才能抵達月球軌道並停留一個月後，於2月23日進行著陸。

2019年以來，這兩家公司從國家航空暨太空總署(NASA)月球運送服務計畫各自獲得近8000萬元資金後便展開激烈競爭，「天文機器人」的四腳、6呎高遊隼號將搭載20個研究包裹，計劃降落在月球的「黏灣」(Sinus Viscositatis)。

「直覺機器」的六腳、14呎高IM-1 Nova-C，將為NASA攜帶五個實驗設備，預計降落在月球南極區。科學家認為，月球南極的永久陰影坑蘊藏數十億磅的冰凍水，將可做為未來的太空人提供飲用水及製造火箭燃料。

太空人 NASA 波士頓

上一則

木星衛星艾娥近照 像義大利香腸比薩 NASA公布圖像 可自行下載

延伸閱讀

娛樂／湯姆漢克斯太空夢 獻聲「月球漫步者」

娛樂／湯姆漢克斯太空夢 獻聲「月球漫步者」
ULA火神號火箭將升空 對槓馬斯克

ULA火神號火箭將升空 對槓馬斯克
NBA／活塞終止連敗後又輸了 作客火箭3節就崩盤

NBA／活塞終止連敗後又輸了 作客火箭3節就崩盤
已三度延後 美軍神祕X-37B太空飛機將升空 執行第7次任務

已三度延後 美軍神祕X-37B太空飛機將升空 執行第7次任務

熱門新聞

Target貨架上的Stanley情人節限量版保溫杯十分搶手。(截取自TikTok用戶Victoria Robino)

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

2024-01-05 13:29
先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的