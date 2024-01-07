前國會警鄧恩 競選馬州國會議員爭取民主黨提名

國會暴亂時堅守崗位的前任國會警察鄧恩，2023年獲拜登總統頒贈「總統公民獎章」，現在他要出馬競選馬里蘭州聯邦眾議員。(路透)

2021年1月6日國會暴亂時堅守崗位，事後勇於出面作證的前國會警察鄧恩(Harry Dunn)5日宣布投入聯邦眾議員 選舉；他若能贏得民主黨 內提名，在馬里蘭州 第三選區，幾乎可以篤定當選。

他說，國會遭暴徒攻擊當天，「我身為國會警察一員和美國人，盡到了守護國會大廈，免於暴力叛亂分子危害的責任。今天，我宣布競選國會議員，因為鼓動那波暴力攻擊的勢力，還不死心，我是愛國的美國人，守護我們的民主，是我的責任。」

鄧恩擔任國會警察15年，和另三名同事出席國會第一場調查暴亂實況的聽證會時，詳細描述警察同仁被暴徒毆打流血，還要忍受暴民咒罵。

國會暴亂時堅守崗位的前任國會警察鄧恩，後來在國會作證時描述同仁被暴徒毆打流血，還要忍受暴民咒罵，不禁拭淚。(路透)

身為非裔的他當天忍受了不少暴民帶有種族嘲諷意味的咒罵，作證時情緒一激動，不禁問道，這種事怎可能發生？「這是美國嗎？」接著忍不住哭出聲來。

2023年，拜登總統頒贈「總統公民獎章」，表揚他盡責保護國會議員和議事廳的功勞。

現年40歲的鄧恩是馬里蘭州喬治王子郡居民，維吉尼亞州麥迪遜大學畢業，大學時期是美式足球隊員，曾領導校隊獲得佳績。他將國會暴亂時的經歷著書出版，書名為「堅守立場」(Standing My Ground)。

鄧恩於去年12月17日辭職投入競選。他表示若當選，將盡力保護女性生育權、促成「常識性」的槍械管制法規改革、投票權、普及平價健保。

馬里蘭州第三國會選區17年資歷的眾議員沙巴尼斯(John Sarbanes)去年10月宣布退休，民主黨內想要替補空缺者不乏其人，光是州議員就有五人已表態爭取提名。

鄧恩說他是所有候選人當中，最有能力對抗川普右派勢力分子的人。他說，下一場選戰若右派得勢的話，「我們所認知的民主政治就完蛋了。」