妻參與國會暴亂遭警射殺 夫告政府索償3000萬元

國會暴亂中，共有五人喪生，數十名警察受傷。(美聯社)

2021年1月6日國會暴亂期間，一名女子試圖翻越眾院 議長會客廳外的障礙物時遭國會警察開槍擊 斃，三年後她的丈夫提出訴訟，指控美國政府疏忽及造成非正常死亡，索求3000萬元賠償。

2021月6日國會暴亂期間，試圖翻越眾院議長會客廳外的障礙物時遭國會警察開槍擊斃的35歲女子阿什莉‧巴比特。(美聯社)

來自加州 聖地亞哥的35歲女子阿什莉‧巴比特(Ashli Babbitt)，空軍退役，是前總統川普的鐵桿支持者。事發時她未攜帶武器，與其他暴徒從被打破的玻璃門，闖進眾院外面的議長會客廳時，遭到國會警察伯德(Michael Byrd)開槍擊中左肩，之後送醫傷重不治。

她的丈夫亞倫‧巴比特(Aaron Babbitt)5日向加州聯邦地區法院提起訴訟指控美國政府，要求賠償3000萬元。代表亞倫的是保守派組織「司法觀察」(Judicial Watch)的律師。

涉事警官伯德事後經國會警察局專責辦公室調查。在研判後細節及法規後，國會警察局在當年8月宣布，伯德對巴比特開槍是合法行為，也未違背警局政策，因此不必受到內部處分。

國會警察局強調這項決定是訪談多名目擊者，反覆觀看相關錄影畫面、重複聽取當時無線電通話後，所獲得的結論，沒有證據可證明伯德無端射殺巴比特或故意剝奪她的公民權利。

但亞倫在訴訟中聲稱，其妻沒有攜帶武器，空空的雙手高舉，伯德及現場其他警察都能清楚看到，「阿什莉沒有對任何人的安全構成威脅」。他又指妻子是遭到伏擊，中彈後當場不少人對伯德大喊「你剛剛謀殺了她」。

這起國會暴亂中，除巴比特外，另有四人喪生，數十名警察受傷。

「司法觀察」及南加州檢察官辦公室均拒絕對本案置評。