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妻參與國會暴亂遭警射殺 夫告政府索償3000萬元

編譯盧炯燊／綜合6日電
國會暴亂中，共有五人喪生，數十名警察受傷。(美聯社)
國會暴亂中，共有五人喪生，數十名警察受傷。(美聯社)

2021年1月6日國會暴亂期間，一名女子試圖翻越眾院議長會客廳外的障礙物時遭國會警察開槍擊斃，三年後她的丈夫提出訴訟，指控美國政府疏忽及造成非正常死亡，索求3000萬元賠償。

2021月6日國會暴亂期間，試圖翻越眾院議長會客廳外的障礙物時遭國會警察開槍擊斃...
2021月6日國會暴亂期間，試圖翻越眾院議長會客廳外的障礙物時遭國會警察開槍擊斃的35歲女子阿什莉‧巴比特。(美聯社)

來自加州聖地亞哥的35歲女子阿什莉‧巴比特(Ashli Babbitt)，空軍退役，是前總統川普的鐵桿支持者。事發時她未攜帶武器，與其他暴徒從被打破的玻璃門，闖進眾院外面的議長會客廳時，遭到國會警察伯德(Michael Byrd)開槍擊中左肩，之後送醫傷重不治。

她的丈夫亞倫‧巴比特(Aaron Babbitt)5日向加州聯邦地區法院提起訴訟指控美國政府，要求賠償3000萬元。代表亞倫的是保守派組織「司法觀察」(Judicial Watch)的律師。

涉事警官伯德事後經國會警察局專責辦公室調查。在研判後細節及法規後，國會警察局在當年8月宣布，伯德對巴比特開槍是合法行為，也未違背警局政策，因此不必受到內部處分。

國會警察局強調這項決定是訪談多名目擊者，反覆觀看相關錄影畫面、重複聽取當時無線電通話後，所獲得的結論，沒有證據可證明伯德無端射殺巴比特或故意剝奪她的公民權利。

但亞倫在訴訟中聲稱，其妻沒有攜帶武器，空空的雙手高舉，伯德及現場其他警察都能清楚看到，「阿什莉沒有對任何人的安全構成威脅」。他又指妻子是遭到伏擊，中彈後當場不少人對伯德大喊「你剛剛謀殺了她」。

這起國會暴亂中，除巴比特外，另有四人喪生，數十名警察受傷。

「司法觀察」及南加州檢察官辦公室均拒絕對本案置評。

加州 眾院 槍擊

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川普造成國會警死亡案駁回 民事求償3000萬可繼續進行

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