我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

猶他州性侵犯詐死潛逃蘇格蘭 治療新冠被認出引渡返美

編譯周芳苑、彭尚興／綜合6日電
在美國犯下性侵案，詐死逃亡英國的通緝犯羅西，在蘇格蘭落網後，於引渡審判期間自稱有病在身，出庭都坐輪椅，戴氧氣面罩。(美聯社)
在美國犯下性侵案，詐死逃亡英國的通緝犯羅西，在蘇格蘭落網後，於引渡審判期間自稱有病在身，出庭都坐輪椅，戴氧氣面罩。(美聯社)

英國媒體5日報導，被控在猶他州偽造死亡以避免性侵指控的美國逃犯羅西(Nicholas Rossi)已被引渡返美。

猶他州檢察官辦公室稱，正式法律姓名為尼古拉斯·阿拉維迪安(Nicholas Alahverdian)的男子，羅西只是他諸多化名之一，被控於2008年在猶他州性侵前女友，並在羅德島州因涉及家庭暴力面臨多項指控。

羅西自幼在羅德島州寄養家庭長大，曾因指控該州兒少及家扶體系疏失，導致他童年遭受虐待而受矚目。

四年前羅西聲稱罹患末期非何杰金氏淋巴瘤，只剩下幾周生命，後來一則網路訃聞宣告他於2020年2月29日去世。

約一年後，羅德島州警方、阿拉維迪安的前任律師及前寄養家庭對他的死亡提出質疑。

羅德島州當局表示，阿拉維爾迪安因未依法登記為性犯罪者而被通緝；聯邦調查局也指出，阿拉維迪安在俄亥俄州面臨詐欺指控、2008年亦曾在該州因性相關指控遭判刑。

2021年12月，羅西在蘇格蘭格拉斯哥一家醫院接受新冠治療時被人認出，隨後遭逮捕，當時他堅稱自己是愛爾蘭孤兒，名叫奈特(Arthur Knight)，從未到美國。

在美國犯下性侵案，詐死逃亡英國的通緝犯羅西，在蘇格蘭落網後，於引渡審判期間自稱有...
在美國犯下性侵案，詐死逃亡英國的通緝犯羅西，在蘇格蘭落網後，於引渡審判期間自稱有病在身，出庭都坐輪椅，戴氧氣面罩。(美聯社)

自稱奈特的男子聲稱當局趁他昏迷時採集指紋，硬將他冠上羅西的身分。他出庭時都坐輪椅、戴氧氣面罩，可是英國口音不太具說服力。

經過冗長法庭鬥爭，愛丁堡治安法院(Edinburgh Sheriff Court)法官麥克法迪恩(Norman McFadyen)去年8月裁定可執行引渡，並說羅西閃爍其辭、善於操弄。

麥克法迪恩法官駁斥羅西的警察搞錯人說辭，不接受他所做的任何事實陳述。

羅西後來提出上訴，去年12月被駁回。另外，羅西正因為英格蘭切姆斯福德市2022年4月對他提出的強姦指控而受到當地警方調查。

蘇格蘭警方針對媒體詢問時僅承認該單位協助其他執法機構引渡一名36歲男子。

羅德島州 猶他州 俄亥俄州

上一則

一度進加護病房…防長奧斯丁隱匿住院挨轟違法 喊話全權負責

下一則

「驕傲男孩」沃雷爾國會暴亂襲警 逃亡落網判刑10年

延伸閱讀

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊
登上職業騎牛大賽頂端 17歲少女逆勢追夢

登上職業騎牛大賽頂端 17歲少女逆勢追夢
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
17歲中國留學生疑猶他州遭綁架 國內父母收到勒贖信

17歲中國留學生疑猶他州遭綁架 國內父母收到勒贖信

熱門新聞

Target貨架上的Stanley情人節限量版保溫杯十分搶手。(截取自TikTok用戶Victoria Robino)

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

2024-01-05 13:29
先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱12月31日找到了。（猶他州里弗代爾警局）

疑遭綁架中國留學生 找到人了

2024-01-01 16:05
內華達州一位法官3日審理案件時遭被告攻擊，監視器畫面可見該名被告跳進法官席撲向法官。（擷自X平台）

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

2024-01-04 15:58
聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez，右）與他擔任主播的的女兒艾莉西亞·梅南德茲（左）。（路透）

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

2024-01-03 18:04
美國非營利組織「消費者報導」表示，最近檢驗的85種超市食品和速食中，有84種含有「塑化劑」鄰苯二甲酸酯。示意圖。（新華社）

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

2024-01-05 06:14
愛阿華州佩里初高中4日發生校園槍擊。路透

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

2024-01-04 16:44

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊