猶他州性侵犯詐死潛逃蘇格蘭 治療新冠被認出引渡返美

在美國犯下性侵案，詐死逃亡英國的通緝犯羅西，在蘇格蘭落網後，於引渡審判期間自稱有病在身，出庭都坐輪椅，戴氧氣面罩。(美聯社)

英國媒體5日報導，被控在猶他州 偽造死亡以避免性侵指控的美國逃犯羅西(Nicholas Rossi)已被引渡返美。

猶他州檢察官辦公室稱，正式法律姓名為尼古拉斯·阿拉維迪安(Nicholas Alahverdian)的男子，羅西只是他諸多化名之一，被控於2008年在猶他州性侵前女友，並在羅德島州 因涉及家庭暴力面臨多項指控。

羅西自幼在羅德島州寄養家庭長大，曾因指控該州兒少及家扶體系疏失，導致他童年遭受虐待而受矚目。

四年前羅西聲稱罹患末期非何杰金氏淋巴瘤，只剩下幾周生命，後來一則網路訃聞宣告他於2020年2月29日去世。

約一年後，羅德島州警方、阿拉維迪安的前任律師及前寄養家庭對他的死亡提出質疑。

羅德島州當局表示，阿拉維爾迪安因未依法登記為性犯罪者而被通緝；聯邦調查局也指出，阿拉維迪安在俄亥俄州 面臨詐欺指控、2008年亦曾在該州因性相關指控遭判刑。

2021年12月，羅西在蘇格蘭格拉斯哥一家醫院接受新冠治療時被人認出，隨後遭逮捕，當時他堅稱自己是愛爾蘭孤兒，名叫奈特(Arthur Knight)，從未到美國。

在美國犯下性侵案，詐死逃亡英國的通緝犯羅西，在蘇格蘭落網後，於引渡審判期間自稱有病在身，出庭都坐輪椅，戴氧氣面罩。(美聯社)

自稱奈特的男子聲稱當局趁他昏迷時採集指紋，硬將他冠上羅西的身分。他出庭時都坐輪椅、戴氧氣面罩，可是英國口音不太具說服力。

經過冗長法庭鬥爭，愛丁堡治安法院(Edinburgh Sheriff Court)法官麥克法迪恩(Norman McFadyen)去年8月裁定可執行引渡，並說羅西閃爍其辭、善於操弄。

麥克法迪恩法官駁斥羅西的警察搞錯人說辭，不接受他所做的任何事實陳述。

羅西後來提出上訴，去年12月被駁回。另外，羅西正因為英格蘭切姆斯福德市2022年4月對他提出的強姦指控而受到當地警方調查。

蘇格蘭警方針對媒體詢問時僅承認該單位協助其他執法機構引渡一名36歲男子。