「驕傲男孩」沃雷爾國會暴亂襲警 逃亡落網判刑10年

聯邦調查局發布的沃雷爾通緝令。(美聯社)

極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)成員沃雷爾(Christopher Worrell)因參與2021年1月6日國會暴亂、對警察噴灑胡椒噴霧而遭判刑，卻在宣判前逃亡，再次落網後還偽造服藥過量等病情，4日被判10年刑期。

美聯社報導，2021年1月6日國會暴亂中，沃雷爾身穿防彈背心、對警察噴胡椒噴霧，並大聲辱罵。(美聯社)

美聯社報導，沃雷爾當時穿著防彈背心、吹噓自己「噴完整罐胡椒噴霧」，並向警察大聲辱罵「共產黨」和「敗類」；審判時則聲稱他是對其他暴徒噴霧，被法官當面斥責「荒謬」。他的律師辯稱沃雷爾將噴霧和防彈背心帶到華盛頓是出於自衛目的。

沃雷爾首次被定罪後在佛州 那不勒斯市(Naples)的家中居家監禁，8月時卻逃逸無蹤，檢察官稱沃雷爾6周後試圖偷偷返家時被發現，當時他似乎意識不清，有明顯的類鴉片藥物過量，並住院5天接受治療。沃雷爾患有一種罕見的淋巴瘤、說擔心自己會死於長期監禁，但檢察官表示他偽造自己的病情以進一步拖延判決。

沃雷爾說被重新逮捕前他確實服用了一些藥物，且體內含有類鴉片藥物。「我的行為是出於嚴重的精神痛苦和自己人生真正的恐懼，我真的很抱歉，希望你們能原諒我。」

檢察官最初以襲警、妨礙國會和其他罪名求處14年徒刑，且在沃雷爾逃離監禁和假裝服藥過量後，求處加重刑期。聯邦調查局表示，探員在他家中發現了夜視鏡、4千元現金和生存裝備。

沃雷爾此前曾被關押在哥倫比亞特區監獄 ，但他投訴監獄侵犯他的權益、延遲他手部骨折的治療，哥倫比亞特區聯邦地區法官蘭伯斯(Royce Lamberth)便於2021年11月將他釋放。蘭伯斯4日表示沃雷爾的投訴和回應導致司法系統性的一些改革，他希望確保沃雷爾的癌症 在監獄中得到充分治療，但也說其罪行仍應重判，建議讓他在監獄醫療機構服刑。