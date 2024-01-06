一度進加護病房…防長奧斯丁隱匿住院挨轟違法 喊話全權負責

美國國防部長奧斯丁隱瞞元旦起住院挨轟違法，他在6日表示為保密一事「全權負責」，目前仍在住院，但5日晚間已全面恢復防長職務。(路透)

路透和華爾街日報報導，美國國防部 長奧斯丁 （Lloyd Austin）隱瞞元旦起住院數日且一度住進加護病房，期間拜登 政府高級官員、五角大廈高層及國會議員通通不知情，挨轟違反法律規定；對此他在6日表示為保密住院一事「全權負責」，目前仍在住院，且原因不明，但5日晚間已全面恢復防長職務。

現年70歲的奧斯丁元旦起住院一周，國防部卻隱瞞此事長達五天，公開後僅稱因「手術後併發症」住院，卻被發現一度住進加護病房，遭到參議院軍事委員會議員韋克爾（Roger Wicker）批評未立即通知國會已經違反法律，而且破壞大眾對拜登政府的信任。

韋克爾說，「一旦國家指揮當局（ National Command Authorities）其中一人沒有能力履行職務時，軍方、國會和社會大眾有權清楚所有狀況。」

對此奧斯丁6日下午透過國防部聲明表示，目前正在恢復中，「我清楚我本應該做得更好，確保大眾獲得適當訊息。但我必須說，這是我個人的治療處理，我對於決定披露多少內情負起全責。」

奧斯丁並未透露接受什麼治療以及在加護病房住了多長時間。

除了美國總統拜登之外，美國防長握有世上規模最大的軍隊的號令權，還是總統繼承順序中的第六位，加之眼下面臨俄羅斯、伊朗和中國的挑戰，美國防長必須隨時準備應對任何形式的國家安全狀況，更是重中之重。

一名匿名美國官員表示，拜登直到4日才接獲奧斯丁住院消息，不過對奧斯丁仍「保有完全信任和信心」。

目前也不清楚奧斯丁住院期間委由國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）負責多少職責，以及是否參與關鍵決策。

五角大廈也沒有說明具體治療、過去一周是否失去意識，以及何時可以出院。

此外，五角大廈記者協會（Pentagon Press Association）也在5日晚間批評，「已違反國防部的資訊原則，且不符合政府高層官員無法履行職責時的公開披露標準」。