艙門高空飛落 波音Max系列噴射飛機大打擊

聯邦航空管理局(FAA)在阿拉斯加航空公司班機5日傍晚發生窗戶脫落的飛安事故後下令停飛波音737 Max 9客機，是對波音Max系列噴射飛機的最新打擊。(路透)

在阿拉斯加航空編號12825班機5日傍晚自波特蘭起飛不久即發生窗戶脫落的飛安事故後，聯邦航空管理局(FAA)立即下令停飛波音737 Max 9客機，以便檢查。這項命令不僅影響約在全球使用中的171架波音737 Max 9飛機，也是對波音Max系列噴射飛機的最新打擊。

在5日傍晚事故發生後，總部位於維吉尼亞州 阿靈頓的波音公司聲明表示，支持FAA要求立即進行檢查的決定，波音正為調查人員提供技術協助。波音737 Max 9最大的兩家用戶阿拉斯加航空和聯合航空也已經開始檢查他們的飛機；估計每架飛機的檢查時間約需四至八小時。波音的聲譽是否會因此事故大大受損，端視檢查結果而定。

Max是波音公司(Boeing)久負盛名的737新版本，這款雙引擎、單通道飛機經常用於美國國內航班。波音737 Max客機2017年5月開始投入運作，但2018年和2019年即有兩架Max 8噴射客機墜毀，造成346人死亡；也引起聯邦監管機構和立法者的密切關注。

當時所有Max 8 和 Max 9飛機在全球停飛近兩年；波音斥資數十億元對自動飛行控制系統進行大修，飛機停飛20個月後，2020年秋季重返天空。2021年，波音公司同意與美國司法部 達成延期起訴協議，支付25億元賠償金，波音被控向監管機構和社會大眾隱瞞Max關鍵資訊的刑事訟案，就此和解。

美聯社報導，航空航太分析師兼顧問阿布拉菲亞(Richard Aboulafia)表示，如果這次事件最後追溯出來屬於製造問題，波音公司將面臨要求更改製造流程的更多壓力，新飛機的現金交付也可能因此放緩。

不過，目前各家航空公司正急於從波音和空中巴士(Airbus)購買更省油的新型飛機，以滿足疫情 後的強勁旅遊需求。阿布拉菲亞認為，「除非情況比看起來糟很多」，他預計波音飛機的銷售不會有變。

代表2019年伊索比亞空難遇難乘客家屬的芝加哥律師克利福德(Robert Clifford)表示，5日的事件已引發疑問：監管機構是否太快讓波音Max飛機恢復飛行？他指責波音公司將利潤置於安全之上。