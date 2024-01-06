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窗戶半空遭吹走 美監管機構下令停飛波音737-MAX 9

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窗戶半空遭吹走 美監管機構下令停飛波音737-MAX 9

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9飛機5日晚間起飛後不久，就因為一部分機身在半空中突然脫落，不得不折返與緊急降落。 （美聯社）
美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9飛機5日晚間起飛後不久，就因為一部分機身在半空中突然脫落，不得不折返與緊急降落。 （美聯社）

阿拉斯加航空公司1架載有177人的波音（Boeing）737-9班機5日起飛後，機上1扇窗戶與大塊機身遭吹走。美國航空安全監管機構今天下令停飛部分同型飛機，以進行檢查。

法新社報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）在社群媒體X發文，「要求部分波音737 MAX 9飛機繼續飛行之前立即進行檢查」。

FAA指出，全球共有約171架飛機將受到上述暫時禁飛令影響，每架需進行4至8小時的檢查。

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）和聯合航空（United Airline）是擁有最多波音737 MAX 9的航空公司。波音公司告訴法新社，截至目前，該公司已交付約218架737 MAX 9飛機。

本月5日，阿拉斯加航空編號1282班機起飛後，機上一扇窗戶與大塊機身遭吹走，最後緊急迫降俄勒岡州。該航空公司隨後宣布，旗下波音737-9機隊暫時停飛。

根據FAA，5日下午5時左右自波特蘭國際機場（Portland International Airport）起飛，機組人員通報機艙壓力問題後，安全返航。

社群媒體流傳的照片顯示，飛機有一片窗戶連著機身被吹走，氧氣面罩從機艙天花板降下。

社群媒體 俄勒岡州

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